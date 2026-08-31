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E5000’i sürdü: vali Erdinç Yılmaz TÜRASAŞ’ta yerli lokomotifi test etti

Eskişehir'de üretilen yerli E5000'i test sürüşüyle kullanan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, TÜRASAŞ’ın ekibini başarıları için tebrik etti ve gurur duydu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:45

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

E5000’i sürdü: vali Erdinç Yılmaz TÜRASAŞ’ta yerli lokomotifi test etti

E5000’i sürdü: vali Erdinç Yılmaz TÜRASAŞ’ta yerli lokomotifi test etti

Eskişehir’de faaliyet gösteren TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, kurum yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Yılmaz, kurumun son ürünü olan yerli ve milli elektrikli lokomotif E5000 ile test sürüşü yapma fırsatı buldu.

vali yılmaz’ın değerlendirmeleri:

Basın mensuplarına konuşan Vali Yılmaz, TÜRASAŞ’ı Eskişehir ve ülke için önemli bir kurum olarak nitelendirdi ve kuruluş tarihine atıfta bulundu: "TÜRASAŞ, Eskişehir’imizin, ülkemizin gerçekten gurur abidelerinden, gurur duyduğumuz kurumlarından. 1894’te kurulup bugüne kadar sayısız başarılara imza atmış, en son Eskişehir 5000’i üretti."

Yılmaz, ürünü üreten ekibe teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti: "Bu eserin bütün her şeyini bizim mühendislerimiz burada, TÜRASAŞ’ta ürettiler. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza, bölge müdürümüzden mühendisine, emekçisine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bize bu gururu yaşattıkları için kendilerine minnettarız."

e5000’in teknik kabulü ve test sürüşü:

Vali Yılmaz, E5000 ile ilgili olarak ürünün Avrupa sertifikasyonunu geçtiğini ve testleri başarıyla tamamladığını belirtti: "Eser, E5000 Avrupa’da sertifikasyonu kabul olmuş, bütün testleri geçmiş, bütün Avrupa ülkelerinde kabul edilmiş, standartları kabul edilmiş bir ürün. Neslinin en iyisi durumunda, daha iyisini üretmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz."

Test sürüşünü değerlendiren Yılmaz, deneyimi şu sözlerle anlattı: "Çok güzel bir deneyim, hızlı bir kalkış yaptı. Çok farklı, güzel bir duygu. Yani böyle bir eserin üretilmiş olması, bizim de bu eserin kullanımında bulunmamız gerçekten gurur verici."

Ziyaret programı kapsamında Vali Dr. Erdinç Yılmaz’ın TÜRASAŞ incelemeleri, Devrim Arabaları Müzesi gezisiyle sona erdi. Yapılan açıklamalarda, yerli üretimin geliştirilmesi ve daha ileri nesil araçların üretimine yönelik çalışmaların süreceği vurgulandı.

ESKİŞEHİR&#039;DE ÜRETİLEN YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF E5000&#039;İ SÜREN VALİ DR. ERDİNÇ YILMAZ...

ESKİŞEHİR'DE ÜRETİLEN YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF E5000'İ SÜREN VALİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, "E5000 NESLİNİN EN İYİSİ DURUMUNDA, DAHA İYİSİNİ ÜRETMEK İÇİN VAR GÜÇLERİYLE ÇALIŞIYORLAR. ARKADAŞLARIMIZI TEBRİK EDİYORUZ" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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