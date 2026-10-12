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Ebe merkezli yaklaşım Eskişehir'de normal doğum ve emzirme haftasında öne çıktı

Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte normal doğum, anne sütü ve ebelik hizmetleri ele alındı; 'Annelik Yolculuğu' ve 'Her Gebeye Bir Ebe' projeleri tanıtıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ebe merkezli yaklaşım Eskişehir'de normal doğum ve emzirme haftasında öne çıktı

Ebe merkezli yaklaşım Eskişehir'de normal doğum ve emzirme haftasında öne çıktı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen "Normal Doğum ve Emzirme Haftası Etkinliği" sağlık profesyonelleri, öğretim üyeleri ve öğrencileri bir araya getirdi. Program, Fazıl Tekin Konferans Salonunda düzenlendi ve açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarında vurgulananlar:

Etkinliğin açılış konuşmalarını ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Yağmur Gür yaptı. Konuşmalarda normal doğumun teşviki, anne sütü kullanımının desteklenmesi ve ebelik hizmetlerinin sağlık sistemi içindeki önemi öne çıkarıldı.

Uygulamalar, projeler ve uygulayıcıların rolleri:

Doç. Dr. Yaşar Bildirici etkinlikte Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Annelik Yolculuğu mobil uygulamasına dikkat çekti; uygulamanın gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerinde anne adaylarına rehberlik ederek güvenilir bilgi sunduğu belirtildi. Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Ebe Adile Yıldırım, "Her Gebeye Bir Ebe" projesi ve koordinatör ebelik uygulamalarını katılımcılara anlattı.

Doç. Dr. Elif Yağmur Gür ise anne sütünün dondurulması ve çözdürülmesi süreçleri ile bu süreçlerde ebelerin üstlendiği görevleri detaylandırdı. Sunumlarda hem pratik uygulamalar hem de ebe-anne etkileşimini güçlendiren iletişim yaklaşımları üzerinde duruldu.

Program, ebeler, akademisyenler ve öğrenciler arasında düzenlenen bilgi yarışmasının ardından son buldu; etkinlik katılımcıları uygulama ve projelerin saha uygulamalarına katkı sağlayacağı görüşünü paylaştı.

ESKİŞEHİR&#039;DE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) İŞ BİRLİĞİNDE...

ESKİŞEHİR'DE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE NORMAL DOĞUMUN TEŞVİKİ, ANNE SÜTÜ VE EBELİK HİZMETLERİNİN SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ YERİ ELE ALINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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