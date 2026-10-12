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Ebelerin liderliğinde normal doğuma ve emzirmeye dikkat çekildi: ESOGÜ etkinliği

ESOGÜ'de 'Sağlıklı başlangıçlar, daha güçlü yarınlar' başlığıyla düzenlenen etkinlikte normal doğum, ilk saat emzirme ve ebelerin danışmanlık rolü vurgulandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ebelerin liderliğinde normal doğuma ve emzirmeye dikkat çekildi: ESOGÜ etkinliği

ESOGÜ'de 'Normal Doğum ve Emzirme Haftası' etkinliği düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ), 'Sağlıklı başlangıçlar, daha güçlü yarınlar' sloganıyla Normal Doğum ve Emzirme Haftası kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi. Organizasyon, ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim İletişimi Ofisi ile Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde planlandı ve ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonunda yapıldı.

etkinlikte ele alınan konular:

Programda, normal, güvenli ve saygılı doğum bakımının önemi ön plana çıktı. Katılımcılar, koordinatör ebelerin anne ve bebek sağlığını iyileştirme ile doğumu normalleştirme süreçlerine katkılarını detaylandırdı. Ayrıca doğumdan sonraki ilk saatte başlatılan emzirmenin kritik rolü vurgulanırken, anne sütünün saklama, dondurma ve çözdürme süreçlerinde içerik değişimi ve dikkat edilmesi gereken hususlar masaya yatırıldı. Etkinlikte ebelerin danışmanlık rolü ve ailelere yönelik iletişim stratejileri de tartışıldı.

katılımcılar ve programın sonu:

Etkinliğe ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir ve Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner ile Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici katıldı. Program, öğrencilere yönelik düzenlenen bilgi yarışmasıyla sona erdi; etkinlik, hem uygulama hem de danışmanlık boyutuyla ebelerin rolünü ve emzirme uygulamalarının önemini yeniden vurguladı.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE (ESOGÜ) ‘SAĞLIKLI BAŞLANGIÇLAR, DAHA GÜÇLÜ YARINLAR’...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE (ESOGÜ) ‘SAĞLIKLI BAŞLANGIÇLAR, DAHA GÜÇLÜ YARINLAR’ SLOGANIYLA ‘NORMAL DOĞUM VE EMZİRME HAFTASI’ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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