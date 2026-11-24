Eber Gölü'nde gece boyu süren yangın sağanakla söndü

Eber Gölü Yaşatma Derneği Başkanı Hüsnü Kalay, Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Eber Gölü'nde gece boyu devam eden yangının yaklaşık 15 saatin sonunda yağan yağmurla söndüğünü bildirdi. Kalay, yağmur olmasaydı gölün büyük yüzde 70'inin yanarak kül olabileceğini belirtti.

yangının yayıldığı güzergah:

Yangın, Afyonkarahisar'ın Sultandağı sınırları içinde bulunan 4 farklı noktata dün gece geç saatlerde çıktı. Kuvvetli rüzgârın etkisiyle alevler Yakasenek köyü yakınlarından başlayıp Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyü yakınlarına kadar yayıldı ve söndürme çalışmaları başlatıldı.

hasar ve ekolojik etki:

Kalay, yangında özellikle ihracatlık kamışların yanmasının yanı sıra bölgedeki tüm canlıların yangından etkilendiğini vurguladı. Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber Gölü'ndeki yangın, bölgede başlayan sağanak yağış sayesinde kontrol altına alındı.

Kuvvetli rüzgârın yangının yayılmasında belirleyici olduğu, yağmurun ise alevleri söndürerek olası daha büyük bir tahribatı önlediği ifade edildi.

Eber Gölü’nde çıkan yangın 15 saatin sonunda söndü