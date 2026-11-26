Panelin kısa özeti:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen panelde, kadına yönelik şiddetin görünmeyen boyutları akademik ve uygulamalı açıdan ele alındı. Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin moderasyonu ve katılımcı profili:

Panel, Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin tarafından yönlendirildi. Oturumda söz alan uzmanlar, farklı disiplinlerin perspektifleriyle şiddetin hem bireysel hem de toplumsal etkilerini tartıştı ve katılımcılardan gelen sorulara yanıt verdi.

Hukuki boyut:

Dr. Öğr. Üyesi Nurten Öztürk, 6284 sayılı Kanun kapsamında kadınlara sağlanan hukuki güvenceler ve uygulamadaki koruyucu tedbirler hakkında bilgi verdi. Oturumda, mevzuatın sağladığı koruma araçlarının pratikte nasıl işletildiği ve başvuru süreçlerine dair açıklamalar yer aldı.

Psikolojik ve toplumsal yansımalar:

Öğr. Gör. Esra Demirel, şiddetin yalnızca fiziksel olmadığını; dış görünüş üzerinden aşağılama, yalnızlaştırma gibi psikolojik şiddet biçimlerinin de yaygın olduğuna dikkat çekti. Demirel, bu tür davranışların aile içinde kuşaklar arasında nasıl aktarılabildiğini ve toplumsal normlarla nasıl beslenebildiğini anlattı.

Destek mekanizmaları ve uygulamalar:

Sosyal çalışmacı Mervenur Yılmaz Yiğit, kadın konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), KADINA Destek Uygulaması (KADES) ve elektronik kelepçe uygulaması gibi mevcut destek ve izleme mekanizmalarını katılımcılara aktardı. Sunumda, bu uygulamaların hangi durumlarda devreye girdiği ve başvuru yolları ele alındı.

Panel, kadına yönelik şiddetin görünmeyen boyutlarının tanınması, hukuki ve sosyal destek ağlarının güçlendirilmesi yönündeki tartışmalarla son buldu ve katılımcılarda farkındalığı artırmayı hedefleyen mesajlarla tamamlandı.

EBYÜ’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN BOYUTLARI ELE ALINDI