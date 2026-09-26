EBYÜ rektörü Kuyrukluyıldız kentte öğrencilerle buluştu

kente yayılan karşılama çalışmaları:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, yeni akademik dönemde öğrencileri karşılamak amacıyla kentte kurulan stantlarda incelemelerde bulundu. Ziyaretlere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, Prof. Dr. Erhan Zeytun ve Prof. Dr. Adem Başıbüyük eşlik etti.

Rektörlük heyeti, özellikle Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı ile terminaldeki stantlarda görev yapan personel ve öğrencilerle görüşerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Görüşmelerde, karşılama organizasyonunun işleyişi ve öğrencilere sunulan yönlendirme hizmetleri değerlendirildi.

dörtyol ziyareti ve milletvekili eşliği:

Dörtyol Meydanı'ndaki standı ziyaret eden Kuyrukluyıldız'a, ziyaret sırasında Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da eşlik etti. İki isim burada öğrenci ve personele kısa süreli sohbetler ve çeşitli ikramlarla eşlik ederek öğrenci karşılamanın sosyal boyutunu güçlendirdi.

Ziyaretler, görevli ekiplerle yapılan görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Üniversite yönetimi, stantlarda yürütülen karşılamanın hem bilgi verme hem de öğrencilerin kente uyum sağlamasına yardımcı olma amacını taşıdığını vurguladı.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ KARŞILAMAK AMACIYLA KENTİN FARKLI NOKTALARINDA KURULAN STANTLARI ZİYARET ETTİ