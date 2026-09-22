EBYÜ sağlık yüksekokulunda yönetsel devir teslimi gerçekleştirildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda düzenlenen törenle müdürlük görevi resmen el değiştirdi. Atama kararının ardından gerçekleştirilen devir teslim töreni üniversite yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Törene katılanlar:

Törene, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun iştirak etti. Katılımcılar, görevin devrini takip ederek yeni döneme ilişkin iyi dileklerini iletti.

Görev teslimi ve teşekkür:

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Fatih Aydoğdu, törenle görevini Prof. Dr. Erhan Zeytun'dan devraldı. Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, yeni müdüre görevinde başarı dileyip, Zeytun’a görev süresince üniversiteye sunmuş olduğu hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

EBYÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI