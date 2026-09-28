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EBYÜ yeni eğitim yılına hazır

EBYÜ Rektörü Ufuk Kuyrukluyıldız, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına üniversitenin şehirle bütünleşen ve öğrenci odaklı yapısıyla hazır olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

EBYÜ yeni eğitim yılına hazır

yeni döneme hazırlık:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda yeni döneme hazır olunduğunu duyurdu.

Kuyrukluyıldız mesajında, üniversitenin kentle iç içe geçen bir yapı sergilediğini ve öğrencilerin eğitimine ile bilimsel gelişime katkı sunmayı hedefleyen çalışmaların sürdüğünü belirtti.

şehirle bütünleşme ve çok yönlü eğitim:

Rektör Kuyrukluyıldız, Erzincan’ın doğal, kültürel ve sosyal zenginliklerini üniversitenin akademik birikimiyle aynı çatı altında buluşturduklarını vurguladı. Bu yaklaşımın öğrencilerin yalnızca akademik bilgi edinmesini değil, aynı zamanda kendilerini çok yönlü geliştirebilecekleri bir çevre sunmayı amaçladığını ifade etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin şehirle bütünleşmiş bir eğitim modeliyle hareket ettiğini belirten Kuyrukluyıldız, kampüs olanakları ve yerel dinamiklerin öğrenim yaşamına olumlu katkılar sağladığını kaydetti.

bilimsel üretim ve öğrenci odaklı stratejiler:

Kuyrukluyıldız ayrıca üniversitenin bilimsel üretimi ve öğrenci odaklı yaklaşımını güçlendirerek kurumu ileri taşımayı hedeflediğini söyledi. Bu kapsamda akademik çalışmaların desteklenmesi ve öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımının artırılması öncelikler arasında yer alıyor.

"Erzincan’ımızın değerlerinden güç alıyor, üniversitemizin geleceğine birlikte yön veriyoruz." sözleriyle birlik ve paydaşlık vurgusu yapan rektör, yeni dönemde de işbirlikleri ve toplumsal katkı odaklı projelerin ön plana çıkacağını belirtti.

Mesajında öğrencilere başarı ve verimli bir eğitim yılı dileyen Kuyrukluyıldız, tüm akademik ve idari birimlerle koordineli olarak sürdürülen hazırlık çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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