toplantı ve katılımcılar:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde gerçekleştirilen toplantı, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başkanlığında yapıldı. Toplantıya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, genel sekreter yardımcıları ile Kalite Koordinatörlüğü üyeleri katıldı. Gündemde üniversitenin kalite yönetim sistemi, kurumsal ve program akreditasyonu süreçleri ve gelecek dönem hedefleri yer aldı.

anket sonuçları ve katılım oranları:

Toplantının ikinci bölümünde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi memnuniyet anketleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Analize göre akademik personelin katılım oranı %30,9 ve memnuniyet düzeyi %77,4 olarak kaydedildi. İdari personelin katılım oranı %38,7 ve memnuniyet düzeyi %77,2 olurken, öğrencilerin ankete katılım oranı %12,1, memnuniyet düzeyi ise %69,3 olarak açıklandı. Açık uçlu soruların yanıtları da değerlendirildi ve paydaş görüşleri raporlandı.

değerlendirme, öncelikler ve sonraki adımlar:

Toplantıda, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen tam akreditasyon sonrası elde edilen kazanımların sürdürülebilirliği öncelik olarak ele alındı. Kurumsal değerlendirme raporunda işaret edilen gelişime açık alanlara yönelik somut iyileştirme adımları tartışıldı; eğitim-öğretim süreçleri, fiziki ve teknolojik altyapı, çalışma koşulları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler başlıca gündem maddeleri oldu. Katılımcılar, kalite kültürünün yaygınlaştırılması, paydaş katılımının artırılması ve sürekli iyileştirme mekanizmalarının işletilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Toplantı, belirlenen hedeflerin takibi ve önerilen iyileştirmelerin uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerle sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİNDE (EBYÜ), KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI VE 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ MEMNUNİYET ANKETLERİNİN SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ