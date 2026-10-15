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Ebyü'de öğrencilerin ulaşım talebine çözüm: üniversiteye dört elektrikli otobüs

Binali Yıldırım ile Prof. Dr. Muhittin Şimşek, EBYÜ'de öğrencilerle buluştu; rektör görüşmesi sonrası üniversiteye 4 elektrikli otobüs tahsis edilecek.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 21:26

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ebyü'de öğrencilerin ulaşım talebine çözüm: üniversiteye dört elektrikli otobüs

EBYÜ'de öğrencilerle buluşma ve önemli duyurular

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Toplantı, üniversitenin 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında düzenlenen söyleşi formatında gerçekleşti.

Söyleşide öne çıkan konular:

Programda öğrenciler eğitim, teknoloji, kariyer planlaması ve gelecek hedeflerine ilişkin sorular yöneltti. Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Kübra Pamukçuoğlunun yaptığı oturumda, Yıldırım ile Şimşek bilgi ve tecrübelerini aktardı; kişisel ve mesleki gelişime dair tavsiyeler verildi ve gençlerin mesleki yönelimlerine dair pratik öneriler paylaşıldı.

Ulaşım desteği kararı:

Öğrencilerin ulaşım talebi de gündeme geldi; bu talep üzerine Binali Yıldırımın, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile yaptığı görüşme sonucunda üniversiteye 4 elektrikli otobüs kazandırılacağı bildirildi. Kararın, kampüs içi ve çevresindeki ulaşım sorunlarına doğrudan yanıt vermesi bekleniyor.

Söyleşi, katılımcıların görüş alışverişinde bulunmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Etkinlik, öğrencilerle üst düzey isimler arasındaki doğrudan iletişimin örneği olarak değerlendirildi ve üniversite yaşamına yönelik somut bir destekle sonuçlandı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLAR KONSEYİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM VE TUSAŞ MOTOR SANAYİİ AŞ...

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLAR KONSEYİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM VE TUSAŞ MOTOR SANAYİİ AŞ (TEI) YÖNETİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MUHİTTİN ŞİMŞEK, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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