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Ebyü'nün gönüllü yazarı teknofest'te mavi vatan yarışmasında Türkiye birincisi

EBYÜ'lü Arda Songur, 2026 TEKNOFEST Mavi Vatan Küre Madde Yazım Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu ve Küre Dijital Ansiklopedi'ye gönüllü yazarlık yapıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 18:05

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Ebyü'nün gönüllü yazarı teknofest'te mavi vatan yarışmasında Türkiye birincisi

EBYÜ öğrencisi Arda Songur TEKNOFEST'te birincilik elde etti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Arda Songur, 2026 TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Mavi Vatan Küre Madde Yazım Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Üniversitenin yaptığı açıklamaya göre Songur'un başarısı, hem üniversite içinde hem de ülke genelinde takdir topladı.

yarışma ve derece:

Mavi Vatan Küre Madde Yazım Yarışması'nda elde edilen birincilik, Songur'un yarışma kapsamında sunduğu özgün çalışmanın değerlendirilmesi sonucu gerçekleşti. Yarışma, gençlerin Mavi Vatan kavramına yönelik bilgiyi bilimsel ve özgün bir bakışla ele almalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

küre dijital ansiklopedi çalışmaları:

Songur, Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde yürütülen ve Teknoloji Transfer Ofisi ile Bilim İletişim Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen Küre Dijital Ansiklopedi çalışmalarında gönüllü yazar olarak görev aldı. Proje, Türkiye'nin dijital bilgi üretiminde bağımsızlığını güçlendirmeyi ve yerli yapay zeka modellerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Küre Dijital Ansiklopedi girişimi, özgün ve güvenilir Türkçe içerik oluşturma çalışmalarını sürdürerek gençlerin araştırma, bilgi üretimi ve nitelikli içerik oluşturma süreçlerine katılımını artırmayı amaçlıyor. Yarışma da bu katılımı teşvik eden uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

rektörün değerlendirmesi ve tebrik:

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Girişim İnovasyon Merkezi'ne yaptığı ziyarette Songur'un başarısını memnuniyetle karşıladı. Kuyrukluyıldız, öğrenci ve Teknoloji Transfer Ofisi çalışanlarını tebrik ederek gençlerin araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaptı ve Songur'a başarılarının devamını diledi.

Universite açıklaması, elde edilen derecenin hem bireysel bir başarı hem de kurumun genç araştırmacılara sağladığı desteklerin bir sonucu olduğunu belirtiyor.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ ARDA SONGUR...

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ ARDA SONGUR, 2026 TEKNOFEST KAPSAMINDA DÜZENLENEN MAVİ VATAN KÜRE MADDE YAZIM YARIŞMASI’NDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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