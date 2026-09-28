Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,7104 -0,06%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.542,22 -3,85%
EUR/USD 1,1370 -0,20%
Brent Petrol 100,20 +2,83%
--°

Eceabat'te sürdürülen çalışmada çok sayıda kaçakçılık ekipmanı ele geçirildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-22 Eylül 2026'da Eceabat'te yaptıkları operasyonda hilti, jeneratör ve kazı ekipmanı ele geçirdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 18:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Eceabat'te sürdürülen çalışmada çok sayıda kaçakçılık ekipmanı ele geçirildi

Eceabat'te sürdürülen çalışmada çok sayıda kaçakçılık ekipmanı ele geçirildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülen faaliyetler kapsamında Eceabat ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun kapsamı:

Yürütülen çalışmalar, belirtilen tarihler arasındaki saha faaliyetleri sonucu planlı şekilde icra edildi. Ekipler, operasyon sırasında elde edilen bulgular ve ele geçirilen malzemeler doğrultusunda incelemelerini sürdürdü.

Ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda; kırıcı-delici (hilti), 8 adet çeşitli ebatlarda hilti ucu, 4,5 kW jeneratör, benzinli su motoru, 2 adet dalgıç pompa, 4 adet kafa lambası, el feneri, 2 adet karot ucu, el projektörü ve 10 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerle ilgili soruşturmanın ve gerekli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

ÇANAKKALE&#039;DE JANDARMA EKİPLERİNCE ECEABAT İLÇESİNDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU...

ÇANAKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE ECEABAT İLÇESİNDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bolu'da ikinci el mantar çadırları yeni gibi gösterildi: 24 milyonluk yersiz öde...
images

Serik'te balkon alevleri eve sıçramadan kontrol altına alındı
images

Valiz suç delili oldu: Manavgat'ta 6 bin 540 sentetik hap ele geçirildi
images

Burdur'da plakasız motosiklette şase ve motor numarası kazınmış çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muş'un sonbahar meyveleri tezgâhlarda hayat buldu

Plakasız motosiklet kontrolünde şase ve motor numaralarının kazındığı tespit edildi

Bolu'da ikinci el mantar çadırları yeni gibi gösterildi: 24 milyonluk yersiz ödeme iddiası

İstanbul sağanakla vuruldu, Şişli’de ağaçlar devrildi, Beşiktaş’ta rögarlar taştı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi