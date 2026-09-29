Eczacıbaşı 60 yıldır süren spor mirasını yeni sezona taşıdı

kutlama programı:

Eczacıbaşı Spor Kulübü, kuruluşunun 60. yılını Faruk Eczacıbaşı ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Eczacıbaşı Spor Kulübü Spor Salonu'nda gerçekleşen programı Banu Yelkovan ve Bağış Erten sundu. Kutlamanın ardından kulübün kadın voleybol takımı Eczacıbaşı Peron İstanbul'un 2026-2027 sezon açılışı yapıldı.

Program, kulübün geçmişine emek veren sporcular, antrenörler, yöneticiler, sponsorlar ve spor dünyasından davetlileri bir araya getirdi. Etkinlikte kulübün 60 yıllık yolculuğu arşiv görüntüleri ve farklı kuşakların anılarıyla anlatıldı.

kulübün mirası ve ödüller:

1966'da kurulan Eczacıbaşı Spor Kulübü, kadın ve erkek voleybolu, basketbol, masa tenisi ve satranç gibi branşlarda faaliyet gösterdi. Bugüne kadar 12 binden fazla lisanslı sporcu yetiştiren kulüp, kadın sporunun gelişimine yaptığı katkılarla öne çıkıyor. 2018 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin "Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü"ne layık görülen Eczacıbaşı Spor Kulübü, bu ödülü alan dünyadaki ilk spor kulübü oldu.

anı tribünü ve konuklar:

Kutlamada, Eczacıbaşı ailesinden ve spor dünyasından çok sayıda isim yer aldı. Bir dönem kulüp başkanlığı yapan Bülent Eczacıbaşı ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ katılımcılar arasındaydı. Üstündağ, kulübün voleybola yaptığı katkılar nedeniyle yönetim heyetine plaketi takdim etti; plaketler Faruk Eczacıbaşı, Bülent Eczacıbaşı, Erdal Karamercan ve Ali Atalık'a verildi.

Etkinlikte hazırlanan "Anı Tribünü", kulübe emek vermiş isimleri bugünün sporcularıyla aynı ortamda buluşturarak geçmişe yönelik bir köprü kurdu. Hayatta olmayan emekçiler fotoğraflarıyla anıldı ve kulübün hikâyesi "Hayal Bizde", "Cesaret Bizde", "Hafıza Bizde", "Başarı Bizde" ve "Yarın Bizde" başlıkları altında bölümlendirildi.

yeni sezon hedefleri ve oyuncu sözleri:

Programın ikinci bölümünde Eczacıbaşı Peron İstanbul'un 2026-2027 sezon hazırlıkları tanıtıldı. Oyuncular ve teknik ekip medya ile bir araya gelerek hedeflerini paylaştı. Takım, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki ilk maçını 3 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Nilüfer Belediyespor karşısında oynayacak; taraftarı önündeki ilk maç 11 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Ayrıca takım, lig yanında Avrupa kupalarında da mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, törende yaptığı konuşmada Türk voleybolunun bugün geldiği seviyede kulüplerin rolünü vurgulayarak, "Türk voleybolu dünyada da Avrupa'da da bir numara" dedi ve Eczacıbaşı ile kulüplere övgüde bulundu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, kadın voleyboluna verdikleri desteğin sportif başarıların ötesinde bir sosyal misyon taşıdığını belirtti: "Kadın voleyboluna devam etme kararımızın temelinde, genç kadınlara rol model olacak sporcular yetiştirmek yatıyordu." Faruk Eczacıbaşı yeni sezon hedefi olarak da açıkça şampiyonluğu işaret etti.

Başantrenör Giulio Cesare Bregoli hedeflerini, "Bizim aradığımız şey kesinlikle kazanmak" sözleriyle özetledi; mücadele, bağlılık ve kazanma arzusu üzerinde durdu. Takım kaptanı Simge Aköz kaptan olmanın gururunu paylaşırken, yeni oyuncuların heyecanı da öne çıktı. Selin Adalı, kariyeri için önemli bir adım olduğunu, Ezel Balık ise A takıma yükselişini ve kulübe aidiyetini dile getirdi. Tecrübeli oyuncu Elif Şahin ise "Önümüzde beş kupa var. Önümüzdeki 5 kupayı da almak istiyoruz" diyerek iddialı hedefleri tekrar etti.

60 yıllık kültür ve birikimin temsilcisi olarak tanımlanan ekip, yeni sezona hem mirasını koruyarak hem de yüksek hedeflerle başlıyor. Kulüp yöneticileri ve sporcular, ortak paydada buluşan bu vizyonla hem yerel ligde hem de uluslararası arenada rekabetçi bir sezon geçirmeyi amaçlıyor.

KADIN SPORUNUN GELİŞİMİNE UZUN YILLARDIR SUNDUĞU KATKILARLA ÖNE ÇIKAN KULÜP, 2018 YILINDA ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİ'NİN (IOC) "KADINLAR VE SPOR DÜNYA ÖDÜLÜ"NE LAYIK GÖRÜLDÜ. ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ, BU ÖDÜLÜ ALAN DÜNYADAKİ İLK SPOR KULÜBÜ OLDU.