Eczacıbaşı sahasında kupa yolunda taraftarıyla buluşuyor

Eczacıbaşı Peron İstanbul, AXA Sigorta Kupa Voley organizasyonunda Aras Kargo ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Kulübün 60. yıl kutlamaları kapsamında süregelen gelenekler bu maça da yansıyor; taraftarın coşkulu desteği ve sahadaki rekabet, müsabakayı öne çıkaran unsurlar olacak.

maç ve tören detayları:

Karşılaşmanın sembolik para atışını, Türk voleybolunun tanınmış isimlerinden ve Eczacıbaşı formasıyla başarılar kazanmış Filiz Hakyemez gerçekleştirecek. Maç, yarın saat 19.00’da oynanacak ve TVF Voleybol TV YouTube kanalı ile ilgili spor yayınlarından naklen yayınlanacak. Tribünlerin dolması bekleniyor; Eczacıbaşı Peron İstanbul taraftarları unutulmaz bir atmosfer oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca takımın maskotu Tiger müsabaka boyunca salonda olacak ve etkinliklere renk katacak.

bilet, indirim ve gelecek maçlar:

Eczacıbaşı, 21 Kasım’daki karşılaşmayı ise Retro Forma Günü konseptiyle taraftarlarıyla buluşturacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı’nın oynayacağı dört karşılaşma için biletlerin tek paket hâlinde satışa çıktığı ve paket fiyatının %40 indirimli olduğu belirtildi. Paket kapsamındaki maç takvimi şöyle:

18 Kasım 19.00 — Eczacıbaşı - Aras Kargo Spor Kulübü

21 Kasım 14.00 — Eczacıbaşı - Kuzeyboru

24 Kasım 19.00 — Eczacıbaşı - Tent Obrenovac

29 Kasım 18.00 — Eczacıbaşı - Galatasaray

Bu program ve kutlama etkinlikleri, kulübün 60. yılını taçlandırma çabalarının bir parçası olarak planlandı. Taraftar katılımı ve saha desteği, Eczacıbaşı Peron İstanbul’un kupa yolundaki iddiasını güçlendirecek unsurlar arasında öne çıkıyor.

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, AXA SİGORTA KUPA VOLEY YARI FİNALİ İÇİN ARAS KARGO İLE KOZLARINI PAYLAŞACAK