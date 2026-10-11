Eczacıbaşı tamamladı: evindeki net galibiyet ve farkındalık gecesi

maç özeti:

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 2. haftasında konuk ettiği Aras Kargo’yu 25-14, 25-16, 25-17 set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Karşılaşma Eczacıbaşı Spor Kulübü salonunda oynandı ve toplam 76 dakika sürdü (set süreleri: 25, 25, 26 dakika).

farkındalık etkinliği:

Maç öncesinde Memorial Sağlık Grubu ile Eczacıbaşı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte salon pembe ışıklarla aydınlatıldı. Etkinlik kapsamında, aralarında kaptan Simge Aköz’ün annesi Sezgin Aköz’ün de bulunduğu, meme kanserini yenen 15 kadın Eczacıbaşı oyuncularıyla birlikte sahaya çıkarak farkındalık mesajı verdi.

takımlar ve maçın akışı:

Turuncu-beyazlı takım kadrosunda Ebrar, Aslı, Antropova, Uzelac, Weitzel, Dilay, Simge (L), Ezel, Elif, Dudova, Ishikawa, Yaprak yer aldı. Konuk ekip Aras Kargo’da ise Lila, May, Beliz, Anthouli, Olaya, Bengisu, Dilek (L), İrem, Defne, Kalandadze sahadaydı.

Maç, set başına belirgin üstünlüklerle geçti; Eczacıbaşı ilk sette erken farkı yakalayıp kontrolü elinde tutarken, ikinci ve üçüncü setlerde disiplinli servis-karşılama ve blok organizasyonlarıyla rakibine şans tanımadı. Karşılaşmanın hakemleri Erdal Akıncı ve Tuncay Sevim idi.

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 2. HAFTASINDA EVİNDE KARŞILAŞTIĞI ARAS KARGO'YU 25-14, 25-16, 25-17’LİK SET SKORLARIYLA 3-0 MAĞLUP ETTİ.