Dolar 49,3189 +0,07%
Euro 55,1765 -0,16%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.685,53 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Eczacıbaşı tamamladı: evindeki net galibiyet ve farkındalık gecesi

Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo'yu 25-14, 25-16, 25-17'yle 3-0 yendi; salon maç öncesi meme kanseri farkındalığı için pembeleşti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 21:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eczacıbaşı tamamladı: evindeki net galibiyet ve farkındalık gecesi

maç özeti:

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 2. haftasında konuk ettiği Aras Kargo’yu 25-14, 25-16, 25-17 set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Karşılaşma Eczacıbaşı Spor Kulübü salonunda oynandı ve toplam 76 dakika sürdü (set süreleri: 25, 25, 26 dakika).

farkındalık etkinliği:

Maç öncesinde Memorial Sağlık Grubu ile Eczacıbaşı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte salon pembe ışıklarla aydınlatıldı. Etkinlik kapsamında, aralarında kaptan Simge Aköz’ün annesi Sezgin Aköz’ün de bulunduğu, meme kanserini yenen 15 kadın Eczacıbaşı oyuncularıyla birlikte sahaya çıkarak farkındalık mesajı verdi.

takımlar ve maçın akışı:

Turuncu-beyazlı takım kadrosunda Ebrar, Aslı, Antropova, Uzelac, Weitzel, Dilay, Simge (L), Ezel, Elif, Dudova, Ishikawa, Yaprak yer aldı. Konuk ekip Aras Kargo’da ise Lila, May, Beliz, Anthouli, Olaya, Bengisu, Dilek (L), İrem, Defne, Kalandadze sahadaydı.

Maç, set başına belirgin üstünlüklerle geçti; Eczacıbaşı ilk sette erken farkı yakalayıp kontrolü elinde tutarken, ikinci ve üçüncü setlerde disiplinli servis-karşılama ve blok organizasyonlarıyla rakibine şans tanımadı. Karşılaşmanın hakemleri Erdal Akıncı ve Tuncay Sevim idi.

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 2. HAFTASINDA EVİNDE KARŞILAŞTIĞI ARAS...

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 2. HAFTASINDA EVİNDE KARŞILAŞTIĞI ARAS KARGO'YU 25-14, 25-16, 25-17’LİK SET SKORLARIYLA 3-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da amatör sporcular yılın enleriyle onurlandırıldı
images

Kocaelispor başkanı Durul: adalet sahada da masada da olmalı
images

Kocaelispor'dan beşiktaş maçına tepki: mücadele vardı, kararlar tartışılıyor
images

Italiano'dan sert uyarı: sahada yumruklara asla müsamaha gösterilmeyecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te aniden bastıran dolu şehir merkezini kısa sürede beyaza boyadı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan genç sürücü 335 bin TL ceza aldı

Kocaelispor başkanı Durul: adalet sahada da masada da olmalı

Nusaybin'de 12 şehit anıldı; terörsüz Türkiye hedefi vurgulandı

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı