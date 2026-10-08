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eczacıbaşı'nda teknoloji liderliği görev değişimi

Ayşe Kabaş Fıçı, 1 Ekim 2026 itibarıyla Eczacıbaşı Topluluğu'nda Teknoloji Grup Başkanlığına atandı; teknoloji ve veri odaklı dönüşüme liderlik edecek.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Berk Doğan

eczacıbaşı'nda teknoloji liderliği görev değişimi

Eczacıbaşı'da yeni teknoloji lideri

Ayşe Kabaş Fıçı, 1 Ekim 2026 itibarıyla Eczacıbaşı Topluluğunda Teknoloji Grup Başkanı olarak göreve başladı. Atama, topluluğun dijital dönüşüm ve veri tabanlı karar alma süreçlerini hızlandırma hedefi doğrultusunda yapıldı.

Kariyer geçmişi:

Kabaş Fıçı kariyerine 2004 yılında Arçelik’te Ürün Yöneticisi olarak başladı. 2007-2017 yılları arasında Turkcell’de gelir yönetimi, segment ve dijital servisler alanlarında çeşitli liderlik görevleri üstlendi. 2017'de Vodafone’a katıldı; pazarlama, gelir yönetimi ve dijital dönüşüm projelerinde çalıştı ve 2021-2023 döneminde Kurumsal Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. 2023 yılında Eczacıbaşı Topluluğu’na Ticari Dönüşüm ve Veri Analitiği Direktörü olarak katılarak veri ve yapay zekânın iş süreçlerine entegrasyonunu hızlandırdı.

Yeni görev ve öncelikler:

Yeni görevinde Ayşe Kabaş Fıçı, Eczacıbaşı Topluluğu’nun teknoloji yetkinliklerinin bütünsel yönetimine liderlik edecek. Öncelikleri arasında teknolojinin iş dönüşümünde kullanımı, verimliliğin artırılması ve değer yaratacak dijital çözümlerin hayata geçirilmesi bulunuyor. Bu kapsamda veri analitiği, yapay zekâ ve pazarlama teknoloji entegrasyonlarına odaklanacağı belirtiliyor.

Eğitim altyapısı:

Kabaş Fıçı, 2004 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu ve 2007'de Boğaziçi Üniversitesinde MBA eğitimini tamamladı. Eğitim ve sektörel deneyimi, Eczacıbaşı’nın dijital ve veri odaklı stratejilerinin uygulanmasında önemli bir rol oynayacak.

Atama, topluluk içinde teknoloji ve veri uygulamalarının iş sonuçlarına dönüşmesini hızlandırma niyetini yansıtırken, Kabaş Fıçı’nın liderliğinin önümüzdeki dönemde operasyonel verimlilik ve yenilik kapasitesine katkı yapması bekleniyor.

AYŞE KABAŞ FIÇI

AYŞE KABAŞ FIÇI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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