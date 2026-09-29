Eczacılık fakültesinde 2026-2027 güz dönemi hedefleri masaya yatırıldı

Eczacılık fakültesinde akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eczacılık Fakültesi'nde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik çalışmaları ve güz döneminde yürütülecek öncelikli işler değerlendirildi.

toplantı katılımcıları ve gündemi:

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile Rektör Danışmanı Prof. Dr. Nizamettin Koçkara katıldı. Gündemde fakültenin eğitim programları, akademik araştırma faaliyetleri ve güz döneminde uygulanacak yöntemler vardı.

eğitim süreçleri ve akademik gelişim öncelikleri:

Toplantıda, eğitim-öğretim süreçlerinin etkin ve nitelikli yürütülmesi ile akademik çalışmaların güçlendirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu. Kurum içi hedeflerle uyumlu bir akademik takvim oluşturulması, ders programları ile araştırma faaliyetlerinin koordinasyonu ve kalite odaklı uygulamaların devamı ana başlıklar olarak öne çıktı.

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, fakültenin akademik gelişiminin önemine vurgu yaparak eğitim süreçlerinin niteliğinin korunmasının ve akademik çalışmaların kurumsal hedefler doğrultusunda geliştirilmesinin gerekliliğini belirtti. Toplantıda ele alınan değerlendirmeler doğrultusunda güz dönemine hazırlık çalışmalarına hız verileceği ifade edildi.

ECZACILIK FAKÜLTESİNDE AKADEMİK KURUL TOPLANTISI YAPILDI