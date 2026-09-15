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Edebali stadı'nda belirsizlik: 12 yıllık bekleyiş sürüyor

2014'te çatısı çöken Edebali Stadı'nın yıkımı yapılıp 2021'de temeli atıldı; yüzde 80'i tamamlanan projede çalışmalar yeniden durdu, kent profesyonel maça kapalı kaldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Edebali stadı'nda belirsizlik: 12 yıllık bekleyiş sürüyor

Edebali stadı'nda duraklama:

Bilecik'in uzun süredir devam eden stat sorunu, 2014'te yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken Edebali Stadı ile başladı. O dönemden itibaren stat, depreme uygun olmaması gerekçesiyle taraftara kapatıldı ve kentte profesyonel seviyede müsabaka oynanabilecek bir stadyum eksikliği ortaya çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2020 yılında 19 milyon TL ödenek ayrıldı; ardından stat yıkıldı ve 2021 yılında yeni tesisin temelleri atıldı. Ancak devam eden süreçte projede sıkıntılar yaşanarak inşaat süreci tamamlanamadı.

29 Ekim vaadi ve güncel durum:

28 Haziran 2024 tarihinde dönemin valisi Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir stadı gezmiş, Aygöl o dönemde "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını söz verdiğimiz gibi stadımızda kutlayacağız. Artık bizim her türlü etkinliklerimize ev sahipliği yapacak olan stadımızda çalışmalar sona doğru gelmekte. Bilecik artık stat özlemi çekmeyecek" ifadelerine yer vermişti.

Ancak bu açıklamadan sonra projede ilerleme durmuş durumda. İlgili kaynaklara göre sahadaki çalışmaların yüzde 80'i tamamlanmış olmasına rağmen inşaat yeniden durdu. Kentte, sentetik bir saha dışında profesyonel düzeyde maç oynanabilecek bir mekan bulunmuyor ve bu durum spor camiasında tepki oluşturuyor.

Spor kulüpleri ve yerel aktörler, 12 yıldır süren belirsizliğin giderilmesi için siyasetçilerin ortak hareket etmesini talep ediyor. Mevcut ara durum, planlanan açılış tarihleri ve bütçe hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, stadın tamamlanması ve kentin profesyonel müsabakalara ev sahipliği yapabilmesi için somut adımların atılmasına duyulan ihtiyaç öne çıkıyor.

BİLECİK&#039;İN STAT HASRETİ 12 YILA ÇIKTI

BİLECİK'İN STAT HASRETİ 12 YILA ÇIKTI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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