Edebiyat söyleşileri ve imzalarla Osmangazi canlandı

2. Osmangazi Kitap Günleri sona erdi:

Osmangazi Belediyesi ile YAYKOOP iş birliğiyle gerçekleştirilen 2. Osmangazi Kitap Günleri, kültür ve edebiyat buluşmalarının ardından tamamlandı. Etkinliğin final gününe Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da katıldı. Gün boyu Osmangazi Meydanı’nda gerçekleştirilen programlarda yazar ve eğitimciler söyleşiler yaptı, imza etkinlikleriyle ziyaretçilerle bir araya geldi.

Söyleşilerde ve program akışında öne çıkanlar:

Gün boyunca edebiyattan kültüre, insanın düşünce dünyasından çocuk gelişimine kadar geniş bir yelpazede konular ele alındı. Alanı dolduran kitapseverler konuşmaları dinleme, sorularını yöneltme ve konuşmacılarla doğrudan etkileşim kurma fırsatı buldu. Program, söyleşilerin ardından düzenlenen imza etkinlikleriyle devam etti ve ziyaretçiler katılımcılarla birebir buluştu.

Konuk konuşmacıların vurguları:

Serhan Asker samimi anlatımıyla gazetecilik yaşamından ve meslek hayatından kesitler paylaştı. Söyleşisinde kitap fuarlarının kent yaşamındaki önemine değindi ve şunları söyledi: "Kentlerin dokusunu ve ruhunu en iyi kucaklayan etkinliklerin kitap fuarları olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle her kentte düzenlenen kitap fuarlarını çok önemsiyorum. İki hafta boyunca Osmangazi’de edebiyatçılar ve kitapseverler bir araya gelerek edebiyatı, sanatı ve kültürü konuşuyor. Burada başlayan sohbetlerin kahvelere, evlere ve kentin farklı noktalarına yayılması, şehrin ruhunu daha da güçlendiriyor. Bu güzel organizasyonun ikincisinden üçüncüsüne, yüzüncüsüne kadar devam etmesini diliyorum." Program sonrasında Asker kitaplarını imzaladı.

Bahar Eriş ise "Hayal kuran, Düşünen, Düşünce Kalkan Çocuklar" başlıklı söyleşide çocukların düşünme ve hayal kurma süreçlerine odaklandı. Aile ve eğitim ortamlarının önemine vurgu yaparak ebeveynlere ve eğitmenlere öneriler sundu; katılımcılarla etkileşimli bir oturum gerçekleştirdi. Eriş etkinlik için şunları belirtti: "Bugün burada bir seminer yaptık; ebeveynlerle ve eğitmenlerle bir araya geldik. Düşünen çocuklar, hayal kuran çocuklar ve düşünce kalkan çocuklar konusunu konuştuk. Düşünen çocuklar deyince bunun kitap okumakla da çok yakın bir bağlantısı var. Sadece kitap okumak yetmiyor; okuduklarımız üzerinden konuşmak, birbirimizle tartışmak, karşılıklı düşünmek çok değerli. Bu etkinliği düzenlediği için Osmangazi Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Devamının gelmesini diliyorum."

Mustafa Kara ise "İnsan, Kitap, Kültür" söyleşisinde kitap ile insan arasındaki bağ ve kültürün bu bağdaki rolünü anlattı. Kara konuşmasında dünya klasikleri ve fikir birikiminin kültürel yaşamdaki etkisine değindi ve dinleyicilerle birikimlerini paylaştı: "Osmangazi Belediyemizin tertiplediği kitap fuarında kitapla ve insanla ilgili düşüncelerimi dostlarımıza aktardım. Kitapların insanlara unuttuklarını hatırlattığını, dostlukların yolunu açtığını özet bir şekilde anlatmaya çalıştım. Dünya klasikleri dediğimiz büyük eserlerin düşünce dünyamıza olan katkılarına temas ettim. Bu fuarı planlayan, düşünen, başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese müteşekkiriz. Özellikle Osmangazi Belediyemizin bu sene 700. yıl vesilesiyle Şemseddin Ulusoy’un Bursa kültürüyle ilgili eserlerini yayımlaması dolayısıyla Başkanımıza özellikle teşekkür ederim".

Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, etkinliğe katkı sunan konuşmacılara günün anısına teşekkür hediyesi takdim ederek organizasyona verdikleri destek için teşekkür etti. İki hafta süren etkinlik, söyleşiler ve imzalar üzerinden kentin farklı kesimlerinden insanları kültür ve edebiyat ekseninde bir araya getirmiş oldu.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ'NİN YAYINCILAR KOOPERATİFİ (YAYKOOP) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLEDİĞİ 2. OSMANGAZİ KİTAP GÜNLERİ, KÜLTÜR VE EDEBİYAT DOLU BULUŞMALARIN ARDINDAN SONA ERDİ. OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN'IN DA KATILDIĞI FİNAL GÜNÜNDE SERHAN ASKER, BAHAR ERİŞ VE MUSTAFA KARA SÖYLEŞİLERİYLE OSMANGAZİ MEYDANI'NDA KİTAPSEVERLERLE BULUŞURKEN, PROGRAM İMZA ETKİNLİKLERİYLE DEVAM ETTİ.