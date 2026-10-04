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Edebiyatle bilim arasında köprü: Osmangazi kitap günleri 8. günde de sürdü

Osmangazi Kitap Günleri’nin 8. gününde yazarlar ve bilim insanlarıyla gerçekleştirilen söyleşiler, imza etkinlikleri ve vatandaşların yoğun ilgisi öne çıktı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:39

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 15:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Edebiyatle bilim arasında köprü: Osmangazi kitap günleri 8. günde de sürdü

Osmangazi Kitap Günleri 8. günde de yoğun ilgi gördü

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Osmangazi Kitap Günleri, 8’inci gününde kitapseverleri söyleşi ve imza etkinliklerinde bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında okurlar, edebiyat ve bilim dünyasının tanınmış isimleriyle buluştu; farklı konu başlıklarındaki oturumlar geniş ilgi gördü.

Kişisel değerler ve yol haritası:

Söyleşilerden biri, psikolog ve yazar Beyhan Budak tarafından verilen “Kişisel Değerlerini Keşfetmek” başlıklı oturumdu. Budak, katılımcılara bireylerin kendi değerlerini keşfetmesinin önemini ve yaşam için uygulanabilir yol haritalarının nasıl oluşturulabileceğini anlattı. Bursa’nın fethiyle ilişkili etkinlik atmosferine de değinen Budak, etkinliğin enerjisinden memnun kaldığını belirtti ve programı kısa bir terapi seansı gibi planladığını söyledi.

Edebiyat, zaman ve umut üzerine söyleşi:

Yazar Gaye Boralıoğlu ise “Her Şey Normalmiş Gibi’ye Yakın Bakış: Zaman, Umut, Bulut” başlıklı oturumda zaman ve umut temalarını edebiyat ekseninde ele aldı. Boralıoğlu, etkinliğin samimi dinleyici profili ve hareketli stand trafiğine dikkat çekerek, iki yılda oturmuş bir organizasyon haline gelmesini olumlu buldu ve yerel tanıtımın etkinliği güçlendirdiğini vurguladı.

Kitap okumanın beyne katkısı ve organizasyonun önemi:

Sinirbilimci ve yazar Dr. Serkan KaraismailoğluKitap Beynin Oksijenidir” başlıklı konuşmasında kitap okumanın beyin ve insan yaşamına etkilerini değerlendirdi. Etkinliğin tarihî ve kültürel atmosferinden etkilendiğini söyleyen Karaismailoğlu, organizasyonu düzenleyen ekibe teşekkür etti ve özellikle belediyelerin kültürel etkinliklere verdiği değerin önemini vurguladı. Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir yazarları katkıları nedeniyle plaketle onurlandırdı; yazarlar ayrıca imza etkinliklerinde okurlarıyla sohbet etti.

2. OSMANGAZİ KİTAP GÜNLERİ&#039;NDE, SERKAN KARAİSMAİLOĞLU KİTAPSEVERLERE HİTAP ETTİ.

2. OSMANGAZİ KİTAP GÜNLERİ'NDE, SERKAN KARAİSMAİLOĞLU KİTAPSEVERLERE HİTAP ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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