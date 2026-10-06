Ederson Kadıköy'de taraftarla buluştu: imza günü coşkusu

imza günü kalabalığı:

Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson Moraes, Kadıköy'de yer alan Fenerium mağazasında düzenlenen imza etkinliğinde sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi. Kulüp ürünlerinin satışının yapıldığı mağaza önünde, etkinliğin duyurulmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

taraftarlardan yoğun ilgi:

Organizasyonda özellikle genç taraftarların gösterdiği ilgi dikkat çekti. Ederson, fanatiklerle hem imza verdi hem de hatıra fotoğrafları çektirdi; yüzlerce taraftar kısa süreli de olsa Brezilyalı kaleciyle buluşmanın keyfini yaşadı. Her yaştan futbolsever etkinlik boyunca sırasını bekledi.

güvenlik ve oyuncunun teşekkürleri:

Etkinlik, alınan yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirildi ve sorunsuz ilerledi. İlgi karşısında memnuniyetini gösteren Ederson Moraes, buluşmaya gelen taraftarlara teşekkür etti ve etkinliğin organizasyonundan duyduğu olumlu izlenimi paylaştı.

Fenerium'da gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar, kulüp ile taraftarlar arasındaki bağı güçlendirmeye yönelik adımlar olarak öne çıkarken, katılımcılara da oyuncularla birebir iletişim kurma imkânı sundu.

FENERBAHÇE’NİN FİLE BEKÇİSİ EDERSON MORAES, KULÜP ÜRÜNLERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI FENERİUM MAĞAZASINDA SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARA İMZA DAĞITTI.