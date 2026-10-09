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Edincik Marmara Birlik yönetimiyle kaymakamlıkta istişare

Edincik Marmara Birlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi başkanı Mehmet Özçakır ve yönetim kurulu, Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 08:31

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Edincik Marmara Birlik yönetimiyle kaymakamlıkta istişare

Edincik Marmara Birlik yönetimi kaymakam Recep Öztürk’ü ziyaret etti

Edincik Marmara Birlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özçakır ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Bandırma Kaymakamlığı makamında Kaymakam Recep Öztürk ile bir araya geldi.

görüşmede ele alınan konular:

Toplantıda kooperatifin çalışmaları ve bölgedeki zeytin üretimi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu ve yürütülen faaliyetlerin durumu ele alındı.

kaymakamın teşekkürleri ve ziyaretin sonu:

Kaymakam Recep Öztürk, ziyaret için kooperatif başkanı Mehmet Özçakır ile yönetim kuruluna teşekkür etti. Ziyaretin sonunda kooperatif yönetimi tarafından kaymakama bir hediye takdim edildi.

EDİNCİK MARMARA BİRLİK KOOPERATİFİ’NDEN KAYMAKAM ÖZTÜRK’E ZİYARET

EDİNCİK MARMARA BİRLİK KOOPERATİFİ’NDEN KAYMAKAM ÖZTÜRK’E ZİYARET

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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