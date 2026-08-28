Edirne kapılarında veda kuyrukları: gurbetçilerin dönüş yolculuğu

Edirne kapılarında yoğunluk ve uzun bekleyiş:

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, Avrupa'ya dönüş için Edirne'deki Kapıkule ile Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo sınır kapılarında kuyruk oluşturdu. Başta Almanya olmak üzere farklı Avrupa ülkelerine dönen vatandaşlar, sıcak havaya rağmen araçlarında saatlerce bekliyor ve Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşıyor.

Sınır kapısında işlemlerini tamamlamak için bekleyenler, yoğunluk nedeniyle uzun süre sıra beklemek zorunda kalıyor; diğer sınır kapılarında da benzer yoğunluklar yaşandığı bildirildi.

Gurbetçilerin sözleri:

Belçika’da yaşayan ve yıllık iznini Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde geçiren gurbetçi Akif Çil, dönüş yolunda olduğunu belirtip şunları söyledi: "Ben Afyon Emirdağ ilçesinden geliyorum. Belçika’da kalıyorum. Her sene olduğu gibi yıllık iznimize gittik. Şu anda dönüşteyiz. İznimiz bitti. Her seneki gibi hani bir yandan iyi oluyor, bir yandan kötü. Ama bu rezillik olmasa, Kapıkule’mizde yoğunluk olmasa bir şekilde iyi olacak ama yapacak bir şey yok. Değer yani, Türkiye’mize gitmeye değer. Zorluyor ama yapacak bir şey yok. Dayanıyoruz artık. Gurbet olduğu için vız geliyor. Sıramız da geldi, ben gideyim, önümü kaptırmayayım"

Almanya’da yaşayan Fatma Yıldız ise, "Orası da ekmek parası, herkes mecbur gidiyor. Ne yapalım?" diye konuştu.

Memleketi Adıyaman’da izin yapan ve Almanya’nın Münih kentine dönecek olan Fahri Kara da yoğunluğa rağmen ülkesine olan bağlılığını vurguladı: "Zorluklara rağmen güzel. Ülkemizi seviyoruz. Her şeye rağmen çok güzel. Bu tatil zamanında bu yoğunluklar oluşuyor maalesef. Ülkemiz elinden geleni yapıyor. Teşekkür ediyoruz ülkemize. Var olsunlar. Her şeye rağmen çok güzel her şey. Memleketimizi özlüyoruz"

Gurbetçi Zeliha Kara beklentisini, "Memleketimizi özlüyoruz, gurbetlik zor. Her sene gelmeye çalışıyoruz. Bütün akrabalar orada. Hepsini gördük, hasret giderdik. Çok şükür, sağ salim evimize varmayı istiyoruz, bakalım" şeklinde dile getirdi.

Sıra bekleyenler arasında yer alan İlayda Korkmaz ise çok beklediklerini ancak dönüş yaptıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Üzgünüz" dedi.

Gurbetçilerin ortak hissi, uzun beklemelere rağmen memleket hasreti ve dönüşün getirdiği karışık duygular oldu.

Avrupa'ya dönüş yolunda kilometrelerce gurbetçi kuyruğu