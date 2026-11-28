Sabah saatlerinde başlayan sağanak kent merkezinde etkili oldu

Edirne'de sabah erken saatlerde başlayan sağanak, kent merkezinin bazı noktalarda su birikintileriyle karşılaşmasına neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler özellikle yoğun saatlerde zor anlar yaşadı.

Günlük yaşam ve trafik üzerindeki etkileri:

İşe ve alışverişe çıkanlar şemsiyelerini açarken, trafikteki sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kentin işlek noktalarından Saraçlar Caddesi başta olmak üzere bazı sokaklarda yağış nedeniyle sakinlik gözlendi; bazı yollarda su birikintileri geçişi yavaşlattı.

Hafta sonu için şehre gelen tur otobüsleriyle gelen turistler de yağmura yakalandı. Bir kısım turist ve vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, sokaklarda kısa süreli yoğunluklar oluştu.

Hava durumu beklentisi:

Kentte ölçülen hava sıcaklığı 9 derece olarak kaydedildi. Meteorolojik verilere göre yağışın aralıklarla devam etmesi, pazar günü ise karla karışık yağmura dönüşmesi bekleniyor. Vatandaşların ulaşım planlarını ve kıyafet tercihlerine dikkat etmeleri öneriliyor.

Edirne’de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu