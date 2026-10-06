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Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde deney sonrası yayılan koku ekipleri alarma geçirdi

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde ders sırasında yapılan deney sonrası yayılan koku ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 20:07

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 20:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde deney sonrası yayılan koku ekipleri alarma geçirdi

Olayın kısa özeti:

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde ders sırasında yapılan bir deneyin ardından çevreye yayılan kimyasal koku, okul yönetiminin ihbarı ile yetkililere bildirildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek okul çevresinde tedbirler alındı.

müdahale ve ölçümler:

Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, okul çevresinde güvenlik önlemleri aldı; AFAD ekipleri kokuya yönelik detaylı ölçüm ve kontroller gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde ve incelemelerde herhangi bir olumsuzluk veya risk oluşturabilecek duruma rastlanmadı.

son durum ve alınan tedbirler:

Olayda herhangi bir öğrencinin yaralanmadığı ve kokudan etkilenmediği bildirildi. Ekipler, tedbir amaçlı kontrolleri tamamladıktan sonra okuldan ayrıldı. Okul yönetimi ve müdahale ekiplerinin koordineli çalışması, olası bir riski hızlı şekilde bertaraf etti.

EDİRNE’DE OKULDA DENEY SONRASI KİMYASAL KOKU PANİĞİ: ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

EDİRNE’DE OKULDA DENEY SONRASI KİMYASAL KOKU PANİĞİ: ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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