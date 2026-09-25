Edirne tarım, orman ve su potansiyelini 136 milyar lira ile güçlendiriyor

Edirne'nin tarımsal kapasitesi ve sağlanan destekler:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne programında kentin tarımsal üretim potansiyeline dair kapsamlı veriler paylaştı. Yumaklı, Edirne yüzölçümünün yüzde 72'sinin tarımsal üretim alanı olduğunu vurgulayarak, son 24 yılda kentte tarım, orman ve su alanlarında sağlanan 136 milyar lira tutarındaki hibe, destek ve yatırımı öne çıkardı.

Bakan ayrıca bölgede üretim yapan 26 binden fazla çiftçi bulunduğunu, tarım altyapısına yönelik olarak hizmete alınan 235 su ve sulama tesisi sayesinde 687 bin dekar alanın sulamaya açıldığını ve bu arazilerin Edirne ekonomisine yıllık 11,5 milyar lira katkı sağladığını belirtti.

Yatırımların tarımsal üretime etkileri:

Yumaklı, iklim risklerine karşı alınan önlemler ve yapılan projelerin mahsul ve hayvansal üretimde gözle görülür artışlara yol açtığını ifade etti. Buna göre bitkisel üretim miktarı yüzde 39 artarken, küçükbaş hayvan varlığı yüzde 113 oranında yükseldi. Edirne'nin tarımsal hasılası da 26 milyar lira seviyesine çıktı.

Orman ve kırsal kalkınma alanında ise yaklaşık 6 bin proje desteklendi ve 37 milyon fidan ile tohum toprakla buluşturuldu. Tarım arazilerinin korunması kapsamında ise 713 bin dekarlık alana sahip 7 ova koruma altına alınmış, ayrıca 340 bin dekarlık 5 ovanın korunması için çalışmalar sürdürülüyor; böylece toplamda 12 büyük ovada 1 milyondan fazla dekarda üretim devam ediyor.

Çömlekköy ve Hamzadere projeleri:

Bakan Yumaklı, sulama altyapısına yönelik projelerin öncelikli olduğuna dikkat çekti. Çömlekköy Barajının maliyetinin 1,3 milyar lira olacağı ve barajın 2028 yılında tamamlanmasının planlandığını söyledi. Barajın sulama projesi için geçen ay sözleşmelerin imzalandığını, sulama yatırımının da yaklaşık 2,7 milyar lira tutacağını belirtti.

Yine Merkez ve Meriç ilçelerine hizmet verecek, arazi toplulaştırma, çeltik sahaları düzenlemesi, yol ve eksik imalatların tamamlanmasını içeren dört projenin sözleşmelerinin imzalandığını ve bu paketlerin maliyetinin toplam 2,7 milyar lira olduğunu aktardı. Bakan ayrıca Aşağı İpsala Hamzadere Barajı Sulamasının 7,8 milyar lira maliyetle yılsonuna kadar tamamlanacağını ve 192 bin dekar alanı sulamaya açacağını taahhüt etti.

İmar düzenlemeleri ve çeltik üreticilerinin çözümü:

Tarımsal yatırım ortamını kolaylaştıracak düzenlemelere de değinen Yumaklı, tarımsal yapılarda imar planı şartının gevşetildiğini; özellikle hayvancılık tesislerinde emsal oranının yüzde 60'a çıkarıldığını, diğer tarımsal yapılarda ise yüzde 10 ile yüzde 30 arasında artış sağlandığını bildirdi. Bu düzenlemelerin yatırım maliyetlerini azaltıp üreticilerin rahatlamasına katkı sunması hedefleniyor.

Çeltik üreticilerinin hasat döneminde seyyar kurutma makineleri için yaşadığı elektrik aboneliği sorununa yönelik olarak ise dört aylık geçici abonelik uygulaması getirildi. Yumaklı, Türkiye çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının Edirne'de gerçekleştirildiğini hatırlatarak bu düzenlemenin üreticilerin önemli bir sorununu çözdüğünü vurguladı.

Konuşmasını projelerin takip ve tamamlanma süreçlerinde üreticilerle koordinasyonu sürdüreceklerini belirterek sonlandıran Bakan Yumaklı, su ve sulama yatırımlarının iklim değişikliğine karşı şehirler ve üreticiler için öncelikli olduğunu yineledi.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, EDİRNE'DE KATILDIĞI PROGRAMDA KENTİN TARIMSAL ÜRETİM POTANSİYELİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.