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Edirne'de 274 milyon 744 bin 961 liralık yasa dışı bahis ağına eş zamanlı operasyon: 7 şüpheli adliyede

Edirne Emniyeti Siber Suçlar ve MASAK analizleriyle yasa dışı bahis ağında 274 milyon 744 bin 961 liralık işlem tespit edildi; 7 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edirne'de 274 milyon 744 bin 961 liralık yasa dışı bahis ağına eş zamanlı operasyon: 7 şüpheli adliyede

Edirne'de yasa dışı bahis operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, kısa sürede geniş kapsamlı bir bahis ağına müdahale edildi. Operasyonda toplam işlem hacminin 274 milyon 744 bin 961 lira olduğu belirlendi ve şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

İnceleme ve tespitler:

Soruşturmayı yürüten Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan finansal analizler sonucu şüphelilerin yasa dışı bahis kapsamında yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 liralık işlem hacmine ulaştığını tespit etti. Elde edilen veriler soruşturmanın yönünü belirledi.

Operasyon ve adli süreç:

Ekipler, belirlenen 9 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, kalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan gözaltındakiler, savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EDİRNE&#039;DE YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA YAKLAŞIK 274 MİLYON 744 BİN 961 LİRALIK İŞLEM...

EDİRNE'DE YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA YAKLAŞIK 274 MİLYON 744 BİN 961 LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLEN 9 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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