Edirne'de 274,7 milyon liralık yasa dışı bahis ağına eş zamanlı operasyon

Operasyonun detayları:

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, MASAK analizleri sonucunda toplam işlem hacmi olarak 274 milyon 744 bin 961 lira 70 kuruş belirlendi. Bu tespitler doğrultusunda 22 Eylül 2026 tarihinde kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda el konulan deliller ve dijital veriler, soruşturmanın bir sonraki aşamasında masaya yatırılmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca, firari olduğu belirtilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın kapsamı:

Yetkililer, yürütülen çalışmaların yasa dışı bahis akışının tespitine ve finansal hareketlerin izlenmesine odaklandığını belirtti. MASAK tarafından gerçekleştirilen finansal analizler, işlem hacminin büyüklüğünü ortaya koyarak soruşturmanın yönünü belirledi. Emniyetin bu tür operasyonlarda izlediği yöntemler arasında elektronik veri incelemeleri, banka hareketlerinin takibi ve eş zamanlı fiziki müdahaleler yer aldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahisle mücadeleyi sürdürdüğünü ve elde edilen bulguların adli makamlarla paylaşılacağını açıkladı. Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri ile dijital materyallerin çözümlenmesi, soruşturmanın bir sonraki safhasında etkili olacak.

EDİRNE'DE SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, MASAK ANALİZLERİ KAPSAMINDA YAKLAŞIK 274 MİLYON 744 BİN 961 LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLEN YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.