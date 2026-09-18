Edirne'de 4. kattan düşen üniversiteli için erkek arkadaşı gözaltında

Edirne'de 4. kattan düşme iddiası

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi B.O. ile evine gelen erkek arkadaşı S.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından genç kızın apartmanın 4. kat penceresinden düştüğü bildirildi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde ve çevresinde ekipler tarafından ilk incelemeler gerçekleştirildi.

Soruşturma ve gözaltı:

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla bağlantılı olduğu belirtilen S.A., şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, düşmenin nedeni ve olayın seyri ile ilgili çalışmalar sürüyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN 4. KATTAN DÜŞMESİYLE İLGİLİ ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI