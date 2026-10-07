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Edirne'de 8. sınıf çantasında kurusıkı tabanca bulundu

Edirne Hacıilbey Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi R.B.'nin çantasında kurusıkı tabanca bulundu; öğrenci ve ailesi polis tarafından gözaltına alındı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 22:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Edirne'de 8. sınıf çantasında kurusıkı tabanca bulundu

Olayın gelişimi:

Edirne Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde bulunan Hacıilbey Ortaokulu'nda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi R.B.'nin çantasında kurusıkı tabanca tespit edildi. Sınıf arkadaşlarının durumu fark edip okul yönetimine ve okul polisine bildirmesi üzerine polis ekipleri okula çağrıldı. Gelen ekipler öğrencinin çantasında bulunan kurusıkı tabanca'ya el koydu.

Okul bildirim ve müdahale süreci:

Sınıf arkadaşlarının yaptığı ihbar üzerine okul yönetimi ve okul polisi devreye girdi, durumun bildirilmesiyle polis ekipleri olay yerine geldi ve müdahalede bulundu.

Gözaltı ve soruşturma:

Olayın ardından öğrenci ile ailesi polis merkezine götürülerek gözaltına alındı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

Okula silah getiren öğrenci yakalandı

Okula silah getiren öğrenci yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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