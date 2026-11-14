Edirne’de ani sağanak cadde ve sokaklarda hayatı kısmen aksattı

Edirne’de gök gürültülü sağanak yaşamı etkiledi

Edirne kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur, cadde ve sokaklarda hareketli anlara yol açtı; birçok kişi yağıştan korunmak için çevredeki dükkanların ve kafelerin önündeki korunaklara sığındı.

Saraçlar Caddesi'nde yoğunluk:

Özellikle kentin işlek noktalarından Saraçlar Caddesi yoğunluktan nasibini aldı. Hafta sonu alışveriş ve gezinti amacıyla caddeye çıkan vatandaşlar ile turistler, yağmurdan korunmak için iş yerlerinin tenteleri ve saçaklarının altına yöneldi. Cadde ve yan sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu, bazı sokaklar yürümeyi güçleştirdi.

vatandaşların korunma çabaları:

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ellerindeki poşetlerle başını örttü veya şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalıştı. İş yeri sahipleri müşteri ve geçiş yapanlara yardımcı olurken, bazıları açıkta kalan eşyaları korumak için hızlı müdahalede bulundu. İş yerlerinin tenteleri ve saçakları, kısa süre içinde en çok başvurulan korunaklar oldu.

Kentte ölçülen hava sıcaklığı 18 derece olarak kaydedildi. Meteorolojik verilere göre yağmurun belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor; yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

EDİRNE’DE ETKİLİ OLAN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK, KENT MERKEZİNDE VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI. YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR İŞ YERLERİNİN SAÇAKLARI ALTINA SIĞINDI.