Edirne'de Atatürk Bulvarı'ndaki adrese operasyon: 10 düzensiz göçmen gözaltına alındı

operasyonun detayları:

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

yakalananların akıbeti:

Yakalanan göçmenler, emniyetteki kimlik ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin ihbar ve istihbarat çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları ile ilgili incelemeler sürüyor; yetkililer, süreç tamamlandıkça ek bilgi paylaşılacağını belirtti.

EDİRNE’DE 10 GÖÇMEN YAKALANDI