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Edirne’de bayram akşamı Göksel’le müzik şöleni

Edirne’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sahne alan Göksel, duygudan coşkuya uzanan repertuarıyla alandaki çok sayıda kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 04:25

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 04:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Edirne’de bayram akşamı Göksel’le müzik şöleni

Edirne’de 30 Ağustos coşkusu sahnede canlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde Göksel sahne aldı. Etkinlik alanı, bayram coşkusunu paylaşmak isteyen çok sayıda vatandaş ile doldu ve gece boyunca müzikle bütünleşen anlar yaşandı.

Repertuar duygudan coşkuya:

Sanatçı, sevilen şarkılarını Edirneliler için seslendirirken zaman zaman duygusal parçalara yer verip geceye hüzün katan anlar oluşturdu. Ardından hareketli parçalarla tempoyu yükselterek dinleyicileri coşturdu; konser boyunca duygu ve neşe bir arada hissedildi.

Görsel anlar ve kalabalığın katılımı:

Katılımcılar, Göksel’in seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Bazı şarkılarda telefonların ışıkları açılarak alanda etkileyici görseller oluştu ve bayram coşkusu müzikle birleşti.

Konser, 30 Ağustos programının en dikkat çekici etkinliklerinden biri olarak kayda geçti ve izleyicilere unutulmaz bir akşam sundu.

EDİRNE’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA SAHNE ALAN SEVİLEN SANATÇI GÖKSEL...

EDİRNE’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA SAHNE ALAN SEVİLEN SANATÇI GÖKSEL, SESLENDİRDİĞİ ŞARKILARLA VATANDAŞLARA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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