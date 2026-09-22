Edirne'de 'beyler terbiyeli olun' uyarısı sonrası lokantaya saldırı

Edirne'de lokantaya gece saatlerinde saldırı iddiası

Edirne Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta bulunan bir lokantada işletmeci Şenay Salam ile eşi Servet Salam, karşı taraftaki meyhaneden gelen yüksek sesli ve küfürlü konuşmalar nedeniyle uyarıda bulunduklarını belirtti. İddiaya göre uyarının ardından yaklaşık 10 kişilik bir grup işletmecilere saldırdı; saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi:

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 5 yıldır işletmecilik yapan Şenay Salam ve ailesinin iş yerinin önünde olduğu sırada, karşı taraftaki grubun yüksek sesle argo ve küfürlü konuşmalarından rahatsız oldukları bildirildi. Servet Salam'ın, "Arkadaşlar, aile var. Lütfen terbiyeli olalım" diyerek uyarıda bulunmasının ardından ortam gerildi.

Çiftin aktardığına göre kısa süre sonra yaklaşık 10 kişilik grup lokantanın önüne gelerek çifte saldırdı. Şenay Salam, eşinin önüne geçip saldırıyı engellemeye çalışırken yere savrulduğunu ve eşine yönelik darp girişimlerinin yaşandığını söyledi. İş yeri içindeki güvenlik kamerası, kavga ve saldırı girişimlerinin bir kısmını kaydetti.

Çift içeri girerek kapıyı kilitlediklerini, ancak iddiaya göre saldırganların kapıyı kırmaya çalıştığını ve bazı masa ile eşyaların zarar gördüğünü aktardı. Olayın ardından çevredeki esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle şüphelilerin mekândan çıkarıldığı, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin tarafların ifadelerini aldığı bildirildi.

Çiftin ifadeleri ve şikâyetleri:

Şenay Salam, işletmesini her gün özenle açtığını ve böyle bir saldırıyı hak etmediklerini söyledi. "Ben hiçbir derdim yoktu, tek suçumuz 'beyler terbiyeli olun' demekti" diyen Salam, yaşananların hem işine zarar verdiğini hem de kendisini derinden etkilediğini belirtti. Salam, darp raporu aldıklarını, sabaha kadar karakolda ifade verdiklerini ve şüphelilerin cezalandırılmasını istediğini ifade etti.

Servet Salam ise karşı taraftakilerin yüksek sesli ve küfürlü konuştuklarını, kendisinin uyarıda bulunduğunu ve bunun üzerine bir kişinin eşini ittiğini, kendisine de yumruk atıldığını anlattı. Çift, polise verdikleri dilekçe ve aldıkları darp raporu ile şikâyette bulundu.

İş yeri ve çevresinde oluşan hasar, cam ve kapı kırılmaları ile masaların zarar görmesi şeklinde olurken, olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmelerin sürdüğü, polis tarafından ifadeler alındığı belirtildi. Çift, yaşadıkları saldırının başkalarının da başına gelmemesini dileyerek, sorumluların hak ettikleri cezayı almasını talep etti.

EDİRNE'DE BİR LOKANTADA, İŞLETMECİ VE EŞİ, İDDİAYA GÖRE ÇEVREDE YÜKSEK SESLE KÜFÜRLÜ KONUŞAN GRUBU UYARMALARININ ARDINDAN YAKLAŞIK 10 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI.