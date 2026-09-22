Dolar 48,8136 +0,01%
Euro 55,8424 -0,20%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.843,65 -0,53%
EUR/USD 1,1436 -0,29%
Brent Petrol 100,52 +0,18%
--°

Edirne'de 'beyler terbiyeli olun' uyarısı sonrası lokantaya saldırı

Edirne'de lokanta işletmecisi Şenay ve eşi Servet Salam, küfürlü konuşan grubu uyarmalarının ardından yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradı; kapı kırıldı, anlar güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:20

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 16:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Edirne'de 'beyler terbiyeli olun' uyarısı sonrası lokantaya saldırı

Edirne'de lokantaya gece saatlerinde saldırı iddiası

Edirne Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta bulunan bir lokantada işletmeci Şenay Salam ile eşi Servet Salam, karşı taraftaki meyhaneden gelen yüksek sesli ve küfürlü konuşmalar nedeniyle uyarıda bulunduklarını belirtti. İddiaya göre uyarının ardından yaklaşık 10 kişilik bir grup işletmecilere saldırdı; saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi:

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 5 yıldır işletmecilik yapan Şenay Salam ve ailesinin iş yerinin önünde olduğu sırada, karşı taraftaki grubun yüksek sesle argo ve küfürlü konuşmalarından rahatsız oldukları bildirildi. Servet Salam'ın, "Arkadaşlar, aile var. Lütfen terbiyeli olalım" diyerek uyarıda bulunmasının ardından ortam gerildi.

Çiftin aktardığına göre kısa süre sonra yaklaşık 10 kişilik grup lokantanın önüne gelerek çifte saldırdı. Şenay Salam, eşinin önüne geçip saldırıyı engellemeye çalışırken yere savrulduğunu ve eşine yönelik darp girişimlerinin yaşandığını söyledi. İş yeri içindeki güvenlik kamerası, kavga ve saldırı girişimlerinin bir kısmını kaydetti.

Çift içeri girerek kapıyı kilitlediklerini, ancak iddiaya göre saldırganların kapıyı kırmaya çalıştığını ve bazı masa ile eşyaların zarar gördüğünü aktardı. Olayın ardından çevredeki esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle şüphelilerin mekândan çıkarıldığı, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin tarafların ifadelerini aldığı bildirildi.

Çiftin ifadeleri ve şikâyetleri:

Şenay Salam, işletmesini her gün özenle açtığını ve böyle bir saldırıyı hak etmediklerini söyledi. "Ben hiçbir derdim yoktu, tek suçumuz 'beyler terbiyeli olun' demekti" diyen Salam, yaşananların hem işine zarar verdiğini hem de kendisini derinden etkilediğini belirtti. Salam, darp raporu aldıklarını, sabaha kadar karakolda ifade verdiklerini ve şüphelilerin cezalandırılmasını istediğini ifade etti.

Servet Salam ise karşı taraftakilerin yüksek sesli ve küfürlü konuştuklarını, kendisinin uyarıda bulunduğunu ve bunun üzerine bir kişinin eşini ittiğini, kendisine de yumruk atıldığını anlattı. Çift, polise verdikleri dilekçe ve aldıkları darp raporu ile şikâyette bulundu.

İş yeri ve çevresinde oluşan hasar, cam ve kapı kırılmaları ile masaların zarar görmesi şeklinde olurken, olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmelerin sürdüğü, polis tarafından ifadeler alındığı belirtildi. Çift, yaşadıkları saldırının başkalarının da başına gelmemesini dileyerek, sorumluların hak ettikleri cezayı almasını talep etti.

EDİRNE&#039;DE BİR LOKANTADA, İŞLETMECİ VE EŞİ, İDDİAYA GÖRE ÇEVREDE YÜKSEK SESLE KÜFÜRLÜ KONUŞAN GRUBU...

EDİRNE'DE BİR LOKANTADA, İŞLETMECİ VE EŞİ, İDDİAYA GÖRE ÇEVREDE YÜKSEK SESLE KÜFÜRLÜ KONUŞAN GRUBU UYARMALARININ ARDINDAN YAKLAŞIK 10 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Velimeşe'de üst geçit yakınında çarpışma: 2'si çocuk 6 yaralı
images

Trafodaki patlama Yozgat'ta otluk alana sıçrayan yangına yol açtı
images

Mahkeme sanığa 4 yıl hapis verdi, aile karara tepki gösterdi
images

Masak'ın tespitiyle 619 milyon lira hareketliliği: Bodrum merkezli operasyonda 1...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Velimeşe'de üst geçit yakınında çarpışma: 2'si çocuk 6 yaralı

Trafodaki patlama Yozgat'ta otluk alana sıçrayan yangına yol açtı

Mahkeme sanığa 4 yıl hapis verdi, aile karara tepki gösterdi

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği