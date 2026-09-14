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Edirne'de çekicinin çarptığı ticari araç ağaca çarparak durdu

Edirne Kıyık Caddesi'nde park halindeki fırına ait ticari araca çarpan çekici, aracın ağaca çarpıp durmasına neden oldu; çekici kaçtı, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edirne'de çekicinin çarptığı ticari araç ağaca çarparak durdu

Edirne Kıyık Caddesi'nde fırına ait park halindeki kapalı kasa ticari araca bir çekicinin çarpması sonucu araç savrularak yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Çekicinin olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı:

Çarpma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çekicinin park halindeki araca çarpması, çarpmanın etkisiyle aracın savrulması ve yol kenarındaki ağaca çarpıp durması net olarak görülüyor. Kazanın ardından çekicinin olay yerinden ayrıldığı görüntülerde dikkat çekiyor.

görgü tanıkları olası faciayı anlattı:

Olay yerindeki görgü tanıkları ağacın aracı durdurduğunu belirtti. Tanıklardan biri, "Ağaç olmasaydı araç fırına ya da çevredeki başka bir dükkana girebilirdi" diyerek, kazanın yerleşim içindeki tehlikesine işaret etti. Bu yorumlar, çarpmanın yol açabileceği daha büyük zararlardan dönüldüğünü gösteriyor.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı. Olayın ayrıntılarının ve çekicinin olay yerinden ayrılma nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

EDİRNE’DE ÇEKİCİ PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI.

EDİRNE’DE ÇEKİCİ PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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