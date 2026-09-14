Edirne'de çekicinin çarptığı ticari araç ağaca çarparak durdu

Edirne Kıyık Caddesi'nde fırına ait park halindeki kapalı kasa ticari araca bir çekicinin çarpması sonucu araç savrularak yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Çekicinin olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı:

Çarpma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çekicinin park halindeki araca çarpması, çarpmanın etkisiyle aracın savrulması ve yol kenarındaki ağaca çarpıp durması net olarak görülüyor. Kazanın ardından çekicinin olay yerinden ayrıldığı görüntülerde dikkat çekiyor.

görgü tanıkları olası faciayı anlattı:

Olay yerindeki görgü tanıkları ağacın aracı durdurduğunu belirtti. Tanıklardan biri, "Ağaç olmasaydı araç fırına ya da çevredeki başka bir dükkana girebilirdi" diyerek, kazanın yerleşim içindeki tehlikesine işaret etti. Bu yorumlar, çarpmanın yol açabileceği daha büyük zararlardan dönüldüğünü gösteriyor.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı. Olayın ayrıntılarının ve çekicinin olay yerinden ayrılma nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

EDİRNE’DE ÇEKİCİ PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI.