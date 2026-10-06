Edirne'de duman yükseldi: giriş katı mutfak yangını kontrol altına alındı

Edirne'de bir apartmanın giriş katındaki dairede mutfakta başlayan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, daireden yoğun şekilde duman yükseldi.

olayın meydana gelişi ve ilk bulgular

Yangın, Şükrüpaşa Mahallesi Dr. Özcan Baznak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı belirtilen yangın sırasında bina sakinleri durumu fark ederek yetkililere bildirdi; olay kısa süreli panik yarattı.

müdahale, söndürme ve inceleme

İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü ve can kaybı veya yaralanma olmadığı kaydedildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini netleştirmek için inceleme başlattı.

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