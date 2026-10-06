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Edirne'de duman yükseldi: giriş katı mutfak yangını kontrol altına alındı

Edirne Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir apartman dairesinin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; olayda yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 20:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edirne'de duman yükseldi: giriş katı mutfak yangını kontrol altına alındı

Edirne'de duman yükseldi: giriş katı mutfak yangını kontrol altına alındı

Edirne'de bir apartmanın giriş katındaki dairede mutfakta başlayan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, daireden yoğun şekilde duman yükseldi.

olayın meydana gelişi ve ilk bulgular

Yangın, Şükrüpaşa Mahallesi Dr. Özcan Baznak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı belirtilen yangın sırasında bina sakinleri durumu fark ederek yetkililere bildirdi; olay kısa süreli panik yarattı.

müdahale, söndürme ve inceleme

İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü ve can kaybı veya yaralanma olmadığı kaydedildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini netleştirmek için inceleme başlattı.

EDİRNE’DE APARTMAN DAİRESİNİN MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

EDİRNE’DE APARTMAN DAİRESİNİN MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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