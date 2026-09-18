edirne'de gaziler günü yürüyüşünde birlik ve anma vurgusu

yürüyüş ve katılımcılar:

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Kahramanlar ile Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Yürüyüşü", kentte geniş katılımla gerçekleşti. Etkinlikte protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Kortej, 25 Kasım Stadyumu önünde oluşturuldu ve bando eşliğinde Saraçlar Caddesi boyunca ilerledi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar ile korteji izleyenler arasında sıcak bir dayanışma ve ilgi gözlendi.

atmosfer ve yürüyüş güzergâhı:

Yürüyüş boyunca öğrencilerin açtığı pankartlar ve bando performansı dikkat çekti. Katılımcılar, şehir merkezinde oluşturulan kortejle birlikte alkışlar eşliğinde yürüyerek Atatürk Anıtı önünde buluştu; bu anlar vatandaşlar tarafından sıkça telefonlara kaydedildi.

Yürüyüş, hem gazilere saygı hem de toplumda birlik ve kardeşlik duygusunun pekiştirilmesi amacıyla planlandı ve düzenlenen program beklentileri karşıladı.

anma sonrası ikram:

Yürüyüşün bitiminde, Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki aşevinde hazırlanan Gaziler Helvası katılımcılara ve vatandaşlara dağıtıldı. İkram, etkinliğe katılanlar tarafından memnuniyetle karşılandı ve günün anısına küçük bir paylaşım anı oluşturdu.

EDİRNE’DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE “KAHRAMANLAR İLE KARDEŞLİK YOLUNDA 19 EYLÜL GAZİLER YÜRÜYÜŞÜ” DÜZENLENDİ.