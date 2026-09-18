Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

edirne'de gaziler günü yürüyüşünde birlik ve anma vurgusu

Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü'nde 'Kahramanlar ile Kardeşlik Yolunda' yürüyüşü gerçekleştirildi; kortej Saraçlar Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na yürüdü ve helva dağıtıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:21

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 12:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

edirne'de gaziler günü yürüyüşünde birlik ve anma vurgusu

yürüyüş ve katılımcılar:

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Kahramanlar ile Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Yürüyüşü", kentte geniş katılımla gerçekleşti. Etkinlikte protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Kortej, 25 Kasım Stadyumu önünde oluşturuldu ve bando eşliğinde Saraçlar Caddesi boyunca ilerledi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar ile korteji izleyenler arasında sıcak bir dayanışma ve ilgi gözlendi.

atmosfer ve yürüyüş güzergâhı:

Yürüyüş boyunca öğrencilerin açtığı pankartlar ve bando performansı dikkat çekti. Katılımcılar, şehir merkezinde oluşturulan kortejle birlikte alkışlar eşliğinde yürüyerek Atatürk Anıtı önünde buluştu; bu anlar vatandaşlar tarafından sıkça telefonlara kaydedildi.

Yürüyüş, hem gazilere saygı hem de toplumda birlik ve kardeşlik duygusunun pekiştirilmesi amacıyla planlandı ve düzenlenen program beklentileri karşıladı.

anma sonrası ikram:

Yürüyüşün bitiminde, Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki aşevinde hazırlanan Gaziler Helvası katılımcılara ve vatandaşlara dağıtıldı. İkram, etkinliğe katılanlar tarafından memnuniyetle karşılandı ve günün anısına küçük bir paylaşım anı oluşturdu.

EDİRNE’DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE “KAHRAMANLAR İLE KARDEŞLİK YOLUNDA 19...

EDİRNE’DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE “KAHRAMANLAR İLE KARDEŞLİK YOLUNDA 19 EYLÜL GAZİLER YÜRÜYÜŞÜ” DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da 'fetheden lezzetler' temalı gastronomi festivalinde akşam yoğunluğu
images

Burdur'da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü düzenlendi
images

Kütahya'da ahilik mirası sergilendi: dürüstlük ve dayanışma öne çıktı
images

gaziler günü için burdur’da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü düzenlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü