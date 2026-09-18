Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Edirne'de gaziler için ortak dua ve ikram günü

Edirne'de Gaziler Günü'nde Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Gülşen-i Aşık Efendi Dergahı'nda pilav, ayran ve helva ikram ederek gazileri andı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:01

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 16:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Edirne'de gaziler için ortak dua ve ikram günü

Edirne'de gazilere vefa, halka ikram

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gaziler Günü kapsamında kentte yaşayanlara pilav, ayran ve helva ikramı düzenledi. Program, cuma namazını takiben Gülşen-i Aşık Efendi Dergahı bahçesinde yapıldı ve etkinliğe hem gaziler hem de çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın akışı:

Etkinlikte önce hayatını kaybeden gaziler için dualar okundu. Ardından vakıf tarafından hazırlanan yemekler katılımcılara dağıtıldı; pilav, tatlı olarak helva ve ayran ikram edildi. Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı de gazilerle birlikte dağıtıma katılarak hem vefa mesajı verdi hem de toplumun farklı kesimleriyle buluştu.

Gelenek ve dayanışma vurgusu:

Büyüknalçacı, etkinlikte konuşarak helva ikramının geçmişte akıncılar için savaşa giderken ve dönüşte yapılan bir uygulama olduğuna dikkat çekti ve bu geleneğin bu kez toplumla paylaşılmasının ortak duyguyu pekiştirdiğini söyledi. Konuşmasında şehitlere rahmet ve gazilere minnet ifadelerine yer verildi.

Program, toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördü; organizasyon hem gazilere yönelik saygı gösterisi hem de sosyal dayanışmanın somut bir örneği olarak değerlendirildi. Etkinlik sırasında bir araya gelenler, ortak anma ve paylaşım atmosferinin bölgedeki birlik duygusunu güçlendirdiğini belirtti.

EDİRNE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN GAZİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE...

EDİRNE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN GAZİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE VATANDAŞLARA PİLAV- AYRAN VE HELVA DAĞITILDI. GAZİLERLE BİRLİKTE PİLAV DAĞITIMINA KATILAN EDİRNE VALİ YARDIMCISI GÜHER SİNEM BÜYÜKNALÇACI, HER CUMA DÜZENLENEN HAYRIN BU HAFTA GAZİLER İÇİN YAPILDIĞINI SÖYLEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

hazar şiir akşamları elazığ'da şiir ve sahneyle buluştu
images

Vali İsmail Ustaoğlu'ndan gazilere ziyaret ve minnet vurgusu
images

Edirne'de peynir merkezli üç günlük gastronomi şöleni başladı
images

CW Enerji'den COP31 Antalya projelerine enerji ve teknik destek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü