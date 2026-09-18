Edirne'de gaziler için ortak dua ve ikram günü

Edirne'de gazilere vefa, halka ikram

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gaziler Günü kapsamında kentte yaşayanlara pilav, ayran ve helva ikramı düzenledi. Program, cuma namazını takiben Gülşen-i Aşık Efendi Dergahı bahçesinde yapıldı ve etkinliğe hem gaziler hem de çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın akışı:

Etkinlikte önce hayatını kaybeden gaziler için dualar okundu. Ardından vakıf tarafından hazırlanan yemekler katılımcılara dağıtıldı; pilav, tatlı olarak helva ve ayran ikram edildi. Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı de gazilerle birlikte dağıtıma katılarak hem vefa mesajı verdi hem de toplumun farklı kesimleriyle buluştu.

Gelenek ve dayanışma vurgusu:

Büyüknalçacı, etkinlikte konuşarak helva ikramının geçmişte akıncılar için savaşa giderken ve dönüşte yapılan bir uygulama olduğuna dikkat çekti ve bu geleneğin bu kez toplumla paylaşılmasının ortak duyguyu pekiştirdiğini söyledi. Konuşmasında şehitlere rahmet ve gazilere minnet ifadelerine yer verildi.

Program, toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördü; organizasyon hem gazilere yönelik saygı gösterisi hem de sosyal dayanışmanın somut bir örneği olarak değerlendirildi. Etkinlik sırasında bir araya gelenler, ortak anma ve paylaşım atmosferinin bölgedeki birlik duygusunu güçlendirdiğini belirtti.

EDİRNE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN GAZİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE VATANDAŞLARA PİLAV- AYRAN VE HELVA DAĞITILDI. GAZİLERLE BİRLİKTE PİLAV DAĞITIMINA KATILAN EDİRNE VALİ YARDIMCISI GÜHER SİNEM BÜYÜKNALÇACI, HER CUMA DÜZENLENEN HAYRIN BU HAFTA GAZİLER İÇİN YAPILDIĞINI SÖYLEDİ.