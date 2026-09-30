Dolar 49,0127 +0,02%
Euro 55,6872 +0,18%
Bist 12.014,44 -2,25%
Altın Gram 6.620,23 +0,51%
EUR/USD 1,1357 +0,09%
Brent Petrol 98,99 +2,94%
--°

Edirne'de ikaz ve alarm sistemi test edildi

Edirne'de AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle kurulan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) kent genelinde teknik testten geçirildi; vatandaşlar anonsla uyarıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:40

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 16:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Edirne'de ikaz ve alarm sistemi test edildi

Test uygulaması ve genel bilgi:

Edirne'de AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle kurulan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) için kent genelinde test çalışması gerçekleştirildi. Test öncesinde yapılan anonslarla halkın bilgilendirilmesi sağlandı, anons sonrası yüksek ses seviyesinde sirenler çalındı.

uygulamanın yürütülüşü:

Yetkililer, uygulama esnasında önce anons yapıldığını ve sonrasında kent genelinde siren seslerinin denendiğini belirtti. Anonsın amacı, vatandaşların panik yapmamasını sağlamak ve test sürecine ilişkin bilinçlendirme yapmaktı.

yetkililerin açıklaması:

Yetkililer testin teknik test niteliğinde olduğunu ve söz konusu uygulamanın herhangi bir afet ya da acil durum anlamına gelmediğini bildirdi. Yapılan çalışma, sistemin işleyişinin ve uyarı süreçlerinin kontrol edilmesine yönelik olarak açıklandı.

EDİRNE&#039;DE AFAD VE ASELSAN İŞ BİRLİĞİYLE KURULAN İKAZ VE ALARM SİSTEMİ&#039;NİN (İKAS) TEST ÇALIŞMASI...

EDİRNE'DE AFAD VE ASELSAN İŞ BİRLİĞİYLE KURULAN İKAZ VE ALARM SİSTEMİ'NİN (İKAS) TEST ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivas'ta Nuri Demirağ havalimanının yükselişi: sekiz ayda 329 bin yolcu
images

Nilüfer kadın meclisi yeni dönemde mahalleden ülkeye dayanışma köprüleri kuracak
images

Mihaliç düğün salonu açılıyor: 27 çocuğun sevinci Karacabey'de paylaşılacak
images

Esence’de yeniden planlama: altyapı çalışmaları hızlanacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bafra kıyısı 1 milyar TL'lik tahkimatla güçlendiriliyor

Çöpe atılan bebek davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Sivas Numune'de İyilik Dükkanı yatışta temel ihtiyaçlara el uzatıyor

Bursalı Aslı Salım'dan dünya üçüncülüğü: gençlerde bronz sevinci

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor