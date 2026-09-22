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Edirne'de kamera kayıtları iki kadının 325 bin liralık soygununu ortaya koydu

Edirne Saraçlar Caddesi'nde iki Bulgaristan uyruklu kadın, iş yerlerinden 300 bin TL değerinde altın ve 25 bin TL'lik güneş gözlüğü çaldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edirne'de kamera kayıtları iki kadının 325 bin liralık soygununu ortaya koydu

Olayın ayrıntıları:

Edirne'nin Saraçlar Caddesinde iki iş yeri sahibi, iş yerlerinden hırsızlık yapıldığını fark ederek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler bölgeye intikal ederek olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları ve tespit:

Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çözümlemede şüphelilerin Bulgaristan uyruklu R.N.N. (27) ve N.N.I. (32) isimli iki kadın olduğu tespit edildi.

Çalınan eşya ve soruşturma:

İncelemede, kuyumcudan 300 bin TL değerinde altın, gözlükçüden ise 25 bin TL değerinde güneş gözlüğü çalındığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

EDİRNE’DE 325 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN VE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ÇALAN ŞÜPHELİLERİN BULGARİSTAN UYRUKLU...

EDİRNE’DE 325 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN VE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ÇALAN ŞÜPHELİLERİN BULGARİSTAN UYRUKLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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