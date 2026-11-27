operasyonun ayrıntıları:

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 26 Kasım tarihinde kent merkezindeki bir kokoreç işletmesinde arama yaptı. Yapılan aramada, iki ayrı parça halinde 950 gram metamfetamin ile tütünle karıştırılmış 1,16 gram skunk ele geçirildi.

şüpheliye yönelik işlemler:

Arama sonrası gözaltına alınan işletme sahibi C.A. hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında yasal işlem yapıldı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

emniyetin çalışması ve vurgu:

Yetkililer, kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerin süreceğini belirtirken, ele geçirilen maddelerin miktarı ve türünün ticari amaçlı bulundurulduğuna işaret etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edirne’de kokoreççide 950 gram metamfetamin ele geçirildi: İşletme sahibi tutuklandı