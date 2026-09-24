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Edirne'de lokantaya saldırıda bir şüpheli tutuklandı

Edirne Talatpaşa'da iş yerini uyaran lokanta işletmecisi çifte saldırıp camlarını kırdıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si yakalandı, biri tutuklandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:16

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edirne'de lokantaya saldırıda bir şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

Salı günü saat 23.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta meydana gelen olayda, ev yemekleri üzerine lokanta işleten Şenay ve Servet Salam çifti, karşıdaki alkollü mekanda yüksek sesle ve küfürlü konuşan kişileri uyardı. İddialara göre uyarının ardından üç kişi iş yerine gelerek çifte saldırdı ve iş yerinin camlarını kırdı.

Çift, yaşanan saldırı sonrası hastaneden darp raporu aldı ve şikayette bulundu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede ve iş yeri yakınındaki kamera kayıtlarında inceleme başlattı.

şüpheliler, operasyon ve adli süreç:

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin B.Ç. (41), T.K. (36) ve H.U. (45) olduğu tespit edildi. Kayıtlara göre B.Ç.'nin 8, T.K.'nin 12, H.U.'nun ise 3 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda B.Ç. ve T.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli H.U.'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi; emniyet birimleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştiriyor.

EDİRNE’DE LOKANTA İŞLETMECİSİ ÇİFTE SALDIRAN 2 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

EDİRNE’DE LOKANTA İŞLETMECİSİ ÇİFTE SALDIRAN 2 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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