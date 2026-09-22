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Edirne'de MASAK analizleri 274,7 milyonluk bahis ağını ortaya çıkardı

Edirne'de Siber Suçlarla Mücadele ekipleri MASAK analizleriyle yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 lira 70 kuruşluk işlem hacmi tespit etti; 7 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edirne'de MASAK analizleri 274,7 milyonluk bahis ağını ortaya çıkardı

Edirne'de yasa dışı bahis soruşturması

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, MASAK analizleri sonucu önemli bir işlem hacmi belirlendi ve geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon ve gözaltılar:

İzleme ve analiz çalışmalarının ardından Edirne'de 22 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MASAK analizlerinin bulguları:

MASAK analizleri kapsamında soruşturma çerçevesinde tespit edilen işlem hacmi yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 lira 70 kuruş olarak kayda geçti. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı bahisle mücadele kapsamındaki çalışmaları devam ediyor.

Edirne&#039;de 274,7 milyon TL&#039;lik yasa dışı bahis operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

Edirne'de 274,7 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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