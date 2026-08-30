Edirne'de Meriç kıyısında zafer coşkusu havai fişekle taçlandı

Edirne'de 30 Ağustos resepsiyonu:

Edirne Valiliği tarafından Meriç Nehri kıyısında düzenlenen resepsiyon, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde gerçekleştirildi. Programa Vali Yunus Sezer, eşi Canan Sezer, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı; konuklar gecede bir araya geldi.

Meriç kıyısında kutlama atmosferi:

Gecede zafer şarkıları seslendirildi ve katılımcılar arasında coşkulu anlar yaşandı. Meriç Nehri kıyısındaki düzenleme, akşamın sakin ve birlik vurgulu atmosferine ev sahipliği yaptı.

Final: nehir üzerinde havai fişek gösterisi:

Resepsiyonun finalinde düzenlenen havai fişek gösterisi, gökyüzünü aydınlatırken nehrin yansımasıyla renkli görüntüler oluşturdu. Gösteri, davetliler tarafından beğeniyle izlendi ve etkinlik alkışlarla sona erdi.

MERİÇ NEHRİ’NDE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ