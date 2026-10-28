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Edirne'de nesiller bir arada: cumhuriyet coşkusu Atatürk heykeli önünde

Edirne'de Atatürk heykeli önünde toplanan vatandaşlar, bando ve lise öğrencilerinin geçidini alkışladı; Vali Yunus Sezer törene katıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:53

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 16:06

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Edirne'de nesiller bir arada: cumhuriyet coşkusu Atatürk heykeli önünde

Edirne'de 29 Ekim kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı Edirne'de coşku içinde kutlandı. Atatürk heykeli önünde bir araya gelen kalabalık, kent merkezinde düzenlenen törenlere yoğun ilgi gösterdi. Okullardan alana bando ile gelen lise öğrencilerinin geçişi vatandaşlardan büyük alkış aldı ve birçok kişi bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Törenin detayları:

Tören kapsamında ilk olarak çelenk sunumu gerçekleştirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer ile 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert anıta çelenk sundu. Ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı hep birlikte okundu. Törene ayrıca Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alican Gümüş, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Edirne Baro Başkanı Özgür Yıldırım, Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Jandarma Komutanı Kasım Ermiş ile siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, öğrenciler ve kurum müdürleri katıldı.

Programın kalan bölümü:

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi; ancak kutlamalar şehir genelinde devam edecek. 29 Ekim Çarşamba günü Vali Yunus Sezer saat 10.15'te makamında tebrikleri kabul edecek. Saat 11.00'de ise Atatürk Bulvarı'nda düzenlenecek program ve geçit töreniyle Cumhuriyet coşkusu sürdürülecek.

Kutlamalarda öne çıkan unsur, farklı kuşakların bir arada katıldığı, öğrencilerin ve bando topluluğunun halkla buluştuğu görüntüler oldu. Törenler, Cumhuriyetin kazanımlarının genç nesillere aktarılması ve toplumsal birlik vurgusuyla tamamlandı.

EDİRNE&#039;DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.

EDİRNE'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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