Edirne'de okul çantasında kurusıkı tabanca bulundu, öğrenci ve ailesi gözaltına alındı

Olayın gelişimi:

Edirne'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki Hacıilbey Ortaokulu'nda görevli öğretmenlere ve sınıf arkadaşlarına göre, 8. sınıf öğrencisi R.B.'nin çantasında bir silah olduğu fark edildi.

Sınıf arkadaşlarının ihbarı üzerine durum okul yönetimine ve okul polisiyle paylaşıldı. Okula gelen polis ekipleri, öğrencinin çantasında bulunan kurusıkı tabancaya el koydu.

polisin müdahalesi:

Olayın ardından öğrenci ile birlikte ailesi, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Yetkililer, soruşturma kapsamında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

soruşturma ve okul güvenliği:

Okul yönetimi ve emniyet yetkilileri olayla ilgili inceleme sürdürürken, olayın tespit edildiği süreç öğrenciler arasındaki iletişim sayesinde hızla ilerledi. Resmî soruşturma devam ediyor ve konu hakkında yetkili mercilerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

EDİRNE'DE BİR ORTAOKULDA EĞİTİM GÖREN 8. SINIF ÖĞRENCİSİNİN ÇANTASINDA KURUSIKI TABANCA BULUNDU. ÖĞRENCİ VE AİLESİ, POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI.