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Edirne'de okullar çevresinde kapsamlı güvenlik ağı kuruldu

Edirne Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim döneminde 6 okulda sabit kolluk, 147 okulda koordinasyon görevlisi ve motorize ekiplerle güvenliği yükseltti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Edirne'de okullar çevresinde kapsamlı güvenlik ağı kuruldu

Edirne'de okullar çevresinde kapsamlı güvenlik ağı kuruldu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güven içinde ders başı yapabilmesi için okul çevrelerindeki önlemleri artırdı. Alınan tedbirler, hem merkez hem de ilçelerde eş zamanlı uygulanıyor.

görev dağılımı ve personel sayıları:

İl merkezi ve ilçelerde 6 okulda sabit "Okul Kolluk Görevlisi" görev yaparken, 147 okulda ise 64 "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" personel görevlendirildi. Bu düzenleme, okul bazlı ihtiyaçlara hızlı ve düzenli müdahaleyi hedefliyor.

saha uygulamaları ve devriye düzeni:

Öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerindeki güvenliği artırmak amacıyla 38 motorize ekip sahada aktif olarak görev alıyor. Belirli okullarda ise güvenliği pekiştirmek için 4 Çevik Kuvvet ekibi yaya devriye şeklinde hizmet veriyor.

Alınan bu tedbirler, öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim görmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirildi ve uygulamaların belirli aralıklarla sürdürülmesi planlanıyor.

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Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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