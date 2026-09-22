Edirne'de okullar çevresinde kapsamlı güvenlik ağı kuruldu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güven içinde ders başı yapabilmesi için okul çevrelerindeki önlemleri artırdı. Alınan tedbirler, hem merkez hem de ilçelerde eş zamanlı uygulanıyor.

görev dağılımı ve personel sayıları:

İl merkezi ve ilçelerde 6 okulda sabit "Okul Kolluk Görevlisi" görev yaparken, 147 okulda ise 64 "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" personel görevlendirildi. Bu düzenleme, okul bazlı ihtiyaçlara hızlı ve düzenli müdahaleyi hedefliyor.

saha uygulamaları ve devriye düzeni:

Öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerindeki güvenliği artırmak amacıyla 38 motorize ekip sahada aktif olarak görev alıyor. Belirli okullarda ise güvenliği pekiştirmek için 4 Çevik Kuvvet ekibi yaya devriye şeklinde hizmet veriyor.

Alınan bu tedbirler, öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim görmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirildi ve uygulamaların belirli aralıklarla sürdürülmesi planlanıyor.

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