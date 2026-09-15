Edirne'de otoban bağlantı yolunda panelvan bariyerleri aşarak 35 metre ilerledi

Edirne otoban bağlantı yolunda panelvan bariyerlere çarparak uzun mesafe sürüklendi

Edirne otoban bağlantı yolunda meydana gelen kazada, Alman uyruklu sürücü B.D.G. idaresindeki panelvanın kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptığı ve bariyerlerin üzerinde ilerleyerek durabildiği bildirildi. Kazada araç, bariyerler üzerinde yaklaşık 35 metre boyunca sürüklendi.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, LB BG 954 plakalı panelvan henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücüye ilk yardım yapıldı.

araç hasarı ve soruşturma:

Panelvanda çarpmanın etkisiyle belirgin hasar oluştu; sürücünün yapılan ilk müdahalesinde hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı öğrenildi. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındı ve kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik ve idari araştırma sonucunda netleşeceğini belirtti.

EDİRNE’DE PANELVAN BARİYER ÜZERİNDE 35 METRE SÜRÜKLENDİ