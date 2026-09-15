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Edirne'de otoban bağlantı yolunda panelvan bariyerleri aşarak 35 metre ilerledi

Edirne otoban bağlantı yolunda kontrolden çıkan panelvan, bariyerlerin üzerinde yaklaşık 35 metre sürüklendi; sürücü B.D.G. hafif sıyrıklarla kurtarıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 21:03

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 21:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edirne'de otoban bağlantı yolunda panelvan bariyerleri aşarak 35 metre ilerledi

Edirne otoban bağlantı yolunda panelvan bariyerlere çarparak uzun mesafe sürüklendi

Edirne otoban bağlantı yolunda meydana gelen kazada, Alman uyruklu sürücü B.D.G. idaresindeki panelvanın kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptığı ve bariyerlerin üzerinde ilerleyerek durabildiği bildirildi. Kazada araç, bariyerler üzerinde yaklaşık 35 metre boyunca sürüklendi.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, LB BG 954 plakalı panelvan henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücüye ilk yardım yapıldı.

araç hasarı ve soruşturma:

Panelvanda çarpmanın etkisiyle belirgin hasar oluştu; sürücünün yapılan ilk müdahalesinde hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı öğrenildi. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındı ve kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik ve idari araştırma sonucunda netleşeceğini belirtti.

EDİRNE’DE PANELVAN BARİYER ÜZERİNDE 35 METRE SÜRÜKLENDİ

EDİRNE’DE PANELVAN BARİYER ÜZERİNDE 35 METRE SÜRÜKLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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