Edirne'de peynir merkezli üç günlük gastronomi şöleni başladı

Edirne'de topraktan sofraya gastronomi yolculuğu resmen açıldı

Kentinin zengin mutfak mirasını öne çıkarmayı amaçlayan 3. Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali, kortej ve açılış programıyla başladı. Edirne Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlik, kentin coğrafi işaretli değeri Edirne beyaz peynirini bu yılın teması olarak belirledi ve festival üç gün sürecek.

açılış korteji ve sembolik peynir mayalama etkinliği:

Valilik bahçesinden başlayan kortejde gastronomiye emek veren kadınlar, şefler, gastronomi öğrencileri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Kortejin ardından Selimiye Meydanı’nda düzenlenen açılışta Edirne Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ve protokol üyeleri ile birlikte peynir mayaladı. Yerli ve yabancı gastronomi uzmanları, Vali Sezer'i 'fahri şef' ilan ederek şef önlüğü giydirdiler; Selimiye’nin gölgesinde vatandaşlara peynir ikramı yapıldı.

festival programı ve odak noktaları:

Festival, Edirne beyaz peyniri odaklı stantlar, mandıra etkinlikleri ve peynir üretiminin üreticiden sofraya uzanan yolculuğunu anlatan sunumlarla ziyaretçilere farklı tatlar sunuyor. Etkinlik takvimi söyleşiler, workshoplar, yöresel yemek yarışmaları, fotoğraf sergileri ve belgesel gösterimlerini içeriyor. Festival kapsamında izleyiciyle buluşacak Edirne Beyaz Peyniri Belgeseli ile üretim kültürünün tarihi anlatılacak.

Geleneksel mutfak bilgisini yaşatmayı amaçlayan Ev Hanımları Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması ile kadınların mutfaktaki emeği öne çıkarılıyor; hamur işleri, ana yemek ve tatlı kategorilerindeki yarışmalar, kent mutfak mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor. Ayrıca sokak lezzetleri, kadın kooperatifleri ve yöresel ürün stantları ziyaretçilerle buluşuyor.

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de Dünyanın en uzun peynir sofrası organizasyonu; bu etkinlik Edirne beyaz peynirinin merkezi rolünü ve kentin paylaşma geleneğini tek bir sofrada göstermeyi amaçlıyor.

uluslararası buluşma ve gastronomi yarışmaları:

Gastro Edirne 2026'nın uluslararası ayağında Balkan coğrafyası öne çıkıyor. 9 Balkan ülkesinden gelen şeflerle birlikte toplam 39 şef, Uluslararası Aşçılık Yarışması kapsamında kente geliyor. Festival, yerel üreticileri, kadın kooperatiflerini ve Balkan lezzetlerini aynı çatı altında toplayarak Edirne'nin gastronomik kimliğini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.

Vali Yunus Sezer, konuşmasında Edirne'de bir asırdır devam eden peynir mayalama geleneğine vurgu yaptı ve Edirnelileri festivale davet etti. Üç günlük program boyunca şehir merkezi ve Selimiye Meydanı, kentin mutfak kültürünü deneyimlemek isteyenleri ağırlayacak.

EDİRNE’NİN KÖKLÜ MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITMAYI HEDEFLEYEN 3’ÜNCÜ ‘TOPRAKTAN SOFRAYA EDİRNE GASTRONOMİ FESTİVALİ’ DÜZENLENEN KORTEJ VE AÇILIŞ PROGRAMIYLA BAŞLADI. 3 GÜN SÜRECEK FESTİVALİN BU YILKİ TEMASI, KENTİN COĞRAFİ İŞARETLİ DEĞERİ EDİRNE BEYAZ PEYNİRİ OLDU.