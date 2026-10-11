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Edirne'de rüzgarla büyüyen otluk yangını mahalle ve itfaiyenin işbirliğiyle söndürüldü

Şükrüpaşa Mahallesi'nde çıkan otluk yangınına itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri birlikte müdahale ederek alevlerin binalara sıçramasını engelledi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:09

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edirne'de rüzgarla büyüyen otluk yangını mahalle ve itfaiyenin işbirliğiyle söndürüldü

Edirne'de otluk yangını mahalle ve itfaiye işbirliğiyle kontrol altına alındı

Şükrüpaşa Mahallesi Mustafa Çetin Dede Sokak yakınlarındaki otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; alevlerin çevredeki yerleşimlere ulaşma riski bölgedeki paniği artırdı.

hızlı müdahale ve ekiplerin rolü:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgar yönünü ve alevlerin hareketini takip ederek yangına hızlı müdahale etti, çevrede güvenlik önlemleri aldı ve yayılmayı sınırlamak için koordineli çalışma yürüttü.

mahalle sakinlerinin katkısı:

Kadın, erkek, genç ve yaşlı çok sayıda mahalle sakini de söndürme çalışmalarına destek verdi; yakın noktalardaki otomobilleri güvenli bölgelere taşıyarak olası zararları azalttılar ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırdılar. Bu koordineli müdahale sonucunda yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ, YANGIN ALANINA YAKIN NOKTALARDA BULUNAN OTOMOBİLLERİ GÜVENLİ BÖLGELERE...

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ, YANGIN ALANINA YAKIN NOKTALARDA BULUNAN OTOMOBİLLERİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAŞIDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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